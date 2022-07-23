23 июля 2022
22 июля 2022

Пермские волонтеры объявили об окончании поисков ребенка

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Школы. Пермь, ребенок, одиночество, спорт, педофилия, школа, педофил, игра, школьники, изгой, тихоня, аутсайдер
В Перми нашли пропавшего 10-летнего мальчика Фото:

В пермском поисковом отряде «Регион-59» рассказали об окончании поиска 10-летнего мальчика, пропавшего в Перми. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Благодарим за помощь в поиске», — сообщили организаторы. Информация с просьбой снять репосты появилась в четвертом часу утра 24 июля.

На поиски ребенка, который пропал 22 июля, ушло чуть более суток. При сборе добровольцев организаторы поиска сообщали, что последний раз 10-летнего мальчика видели выходящим из своего дома в Кировском районе Перми.

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В пермском поисковом отряде «Регион-59» рассказали об окончании поиска 10-летнего мальчика, пропавшего в Перми. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «Найден, жив! Благодарим за помощь в поиске», — сообщили организаторы. Информация с просьбой снять репосты появилась в четвертом часу утра 24 июля. На поиски ребенка, который пропал 22 июля, ушло чуть более суток. При сборе добровольцев организаторы поиска сообщали, что последний раз 10-летнего мальчика видели выходящим из своего дома в Кировском районе Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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