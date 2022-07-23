Пермские волонтеры объявили об окончании поисков ребенка

В Перми нашли пропавшего 10-летнего мальчика Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермском поисковом отряде «Регион-59» рассказали об окончании поиска 10-летнего мальчика, пропавшего в Перми. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Благодарим за помощь в поиске», — сообщили организаторы. Информация с просьбой снять репосты появилась в четвертом часу утра 24 июля.

На поиски ребенка, который пропал 22 июля, ушло чуть более суток. При сборе добровольцев организаторы поиска сообщали, что последний раз 10-летнего мальчика видели выходящим из своего дома в Кировском районе Перми.