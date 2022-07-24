Мэр из ХМАО назначил нового зама, ответственного за пиар

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин назначил нового заместителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин назначил нового зама, который будет отвечать за пиар мэрии. Им стал заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики районной администрации — Сергей Маликов. Информация об этом размещена на официальном сайте муниципалитета.

«Заместитель главы района — начальник управления общественных связей и информационной политики — Сергей Маликов». — указано на сайте районной администрации. Чиновник родился в 1984 году, имеет высшее образования по специальности «Информационное системы и технологии». В мэрии Нижневартовского района работает с 2005 года, за это время прошел путь от ведущего специалиста до вице-мэра.

Сам Маликов в разговоре с URA.RU сообщил, что находился в кадровом резерве районной администрации на эту должность. «Несколько ответственных лиц, которые до этого работали покинули администрацию Нижневартовского района. Кто-то ушел на заслуженный отдых, кто=то сменил место жительства. Сейчас формируется новая команда. Мы будем выполнять задачи по информированию жителей о деятельности администрации Нижневартовского района», — прокомментировал вице-мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший заместитель главы Нижневартовского района Лариса Михеева ушла на пенсию. Также уволились еще несколько сотрудников пресс-службы.