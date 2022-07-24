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Власти Перми изменят проект благоустройства эспланады

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Комитет по бюджету законодательного собрания Пермского края. Пермь, театр театр, виды города пермь, депутаты заксобрания пермского края, площадь эспланада
Изменения затронут участок эспланады от ул. Борчанинова до ул. Попова Фото:

В Перми изменят проект реконструкции эспланады. Это связано с удорожанием материалов и сложностью их поставок.

«В Перми корректируют проект капитального ремонта эспланады в квартале между улицами Попова и Борчанинова. Это связано с изменением цен на строительные материалы, а также сложностями с поставками импортного оборудования и материалов», — сообщает Buisness Class со ссылкой на МКУ «Благоустройство». Помимо этого разрабатываются новые разделы документации проекта.

Мэр города Алексей Демкин ранее выкладывал в соцсетях фото обновляемой городской площади. Многие пермяки остались недовольны снимками и ходом строительства. Жителей города беспокоило, что с эспланады убрали кустарники и деревья. Позже власти заявили, что там будут проведены масштабные работы по озеленению.

Стоимость работ по реконструкции эспланады составляет 792 мл рублей. Подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп».

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В Перми изменят проект реконструкции эспланады. Это связано с удорожанием материалов и сложностью их поставок. «В Перми корректируют проект капитального ремонта эспланады в квартале между улицами Попова и Борчанинова. Это связано с изменением цен на строительные материалы, а также сложностями с поставками импортного оборудования и материалов», — сообщает Buisness Class со ссылкой на МКУ «Благоустройство». Помимо этого разрабатываются новые разделы документации проекта. Мэр города Алексей Демкин ранее выкладывал в соцсетях фото обновляемой городской площади. Многие пермяки остались недовольны снимками и ходом строительства. Жителей города беспокоило, что с эспланады убрали кустарники и деревья. Позже власти заявили, что там будут проведены масштабные работы по озеленению. Стоимость работ по реконструкции эспланады составляет 792 мл рублей. Подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп».
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