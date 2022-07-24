Власти Перми изменят проект благоустройства эспланады

25 июля 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Изменения затронут участок эспланады от ул. Борчанинова до ул. Попова Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми изменят проект реконструкции эспланады. Это связано с удорожанием материалов и сложностью их поставок. «В Перми корректируют проект капитального ремонта эспланады в квартале между улицами Попова и Борчанинова. Это связано с изменением цен на строительные материалы, а также сложностями с поставками импортного оборудования и материалов», — сообщает Buisness Class со ссылкой на МКУ «Благоустройство». Помимо этого разрабатываются новые разделы документации проекта. Мэр города Алексей Демкин ранее выкладывал в соцсетях фото обновляемой городской площади. Многие пермяки остались недовольны снимками и ходом строительства. Жителей города беспокоило, что с эспланады убрали кустарники и деревья. Позже власти заявили, что там будут проведены масштабные работы по озеленению. Стоимость работ по реконструкции эспланады составляет 792 мл рублей. Подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп». Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми изменят проект реконструкции эспланады. Это связано с удорожанием материалов и сложностью их поставок. «В Перми корректируют проект капитального ремонта эспланады в квартале между улицами Попова и Борчанинова. Это связано с изменением цен на строительные материалы, а также сложностями с поставками импортного оборудования и материалов», — сообщает Buisness Class со ссылкой на МКУ «Благоустройство». Помимо этого разрабатываются новые разделы документации проекта. Мэр города Алексей Демкин ранее выкладывал в соцсетях фото обновляемой городской площади. Многие пермяки остались недовольны снимками и ходом строительства. Жителей города беспокоило, что с эспланады убрали кустарники и деревья. Позже власти заявили, что там будут проведены масштабные работы по озеленению. Стоимость работ по реконструкции эспланады составляет 792 мл рублей. Подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп».