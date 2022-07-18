Пермяки раскритиковали мэра за ремонт эспланады

Новый участок эспланады откроется для посещений осенью Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» выложил фотографии обновляемой эспланады, снятые с воздуха. Под постом появились негативные комментарии — пермяки считают, что с излюбленного места отдыха пропали деревья и кустарники.

«Раньше было много деревьев — оставили по минимуму. А там, где новую делают, тоже самое, и оставшиеся деревья почему-то там сохнут. Нет места, где можно было бы присесть и отдохнуть в тени», — пишет Лариса Кузьминых. Другой пользователь Александр Смирнов отмечает, что при реконструкции акцент «почему-то делается на газонную траву», а не на кустарники и деревья. «Как мало зелени осталось. А Слудская горка как выглядит, страшно смотреть», — констатирует Светлана Меркушева.

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми корреспонденту URA.RU сообщили, что в рамках реконструкции эспланады в квартале у памятника «Героям фронта и тыла» предусмотрены масштабные работы по озеленению. Здесь будет высажено 430 деревьев лиственных пород, 45 саженцев деревьев хвойных пород и 10 тысяч кустарников. Также планируется высадить цветники и восстановить газоны.

Работы подходят к завершению Официальная страница Алексея Демкина в социальной сети «ВКонтакте»

Пермяки считают, что эспланада стала бетонной Официальная страница Алексея Демкина в социальной сети «ВКонтакте»