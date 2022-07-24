24 июля 2022
23 июля 2022

В челябинском изоляторе арестанты устроили бунт

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Пять человек разгромили ИВС в знак протеста Фото:

В изоляторе временного содержания ОМВД по Пластовскому району Челябинской области в ночь на 25 июля пятеро содержащихся там мужчин устроили акцию протеста. Они нанесли себе царапины на теле, подожгли матрас и повредили другое имущество, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Содержащиеся в ИВС пятеро мужчин просили отпустить их на прогулку, что запрещено правилами распорядка. Из-за отказа в этом ночью 25 июля они устроили акцию неповиновения: поцарапали себе тело, подожгли матрас, повредили мебель и камеры наблюдения, разбили окно. В госпитализации никто не нуждается, им оказана помощь, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении в Следственном комитете уголовного дела», — рассказал источник.

В пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время. В пресс-службу СУ СКР также направлен запрос, информацию уточнят позднее.

Обновлено в 11:51:

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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В изоляторе временного содержания ОМВД по Пластовскому району Челябинской области в ночь на 25 июля пятеро содержащихся там мужчин устроили акцию протеста. Они нанесли себе царапины на теле, подожгли матрас и повредили другое имущество, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Содержащиеся в ИВС пятеро мужчин просили отпустить их на прогулку, что запрещено правилами распорядка. Из-за отказа в этом ночью 25 июля они устроили акцию неповиновения: поцарапали себе тело, подожгли матрас, повредили мебель и камеры наблюдения, разбили окно. В госпитализации никто не нуждается, им оказана помощь, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении в Следственном комитете уголовного дела», — рассказал источник. В пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время. В пресс-службу СУ СКР также направлен запрос, информацию уточнят позднее. Обновлено в 11:51: «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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