В челябинском изоляторе арестанты устроили бунт

25 июля 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Пять человек разгромили ИВС в знак протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В изоляторе временного содержания ОМВД по Пластовскому району Челябинской области в ночь на 25 июля пятеро содержащихся там мужчин устроили акцию протеста. Они нанесли себе царапины на теле, подожгли матрас и повредили другое имущество, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Содержащиеся в ИВС пятеро мужчин просили отпустить их на прогулку, что запрещено правилами распорядка. Из-за отказа в этом ночью 25 июля они устроили акцию неповиновения: поцарапали себе тело, подожгли матрас, повредили мебель и камеры наблюдения, разбили окно. В госпитализации никто не нуждается, им оказана помощь, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении в Следственном комитете уголовного дела», — рассказал источник. В пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время. В пресс-службу СУ СКР также направлен запрос, информацию уточнят позднее. Обновлено в 11:51: «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В изоляторе временного содержания ОМВД по Пластовскому району Челябинской области в ночь на 25 июля пятеро содержащихся там мужчин устроили акцию протеста. Они нанесли себе царапины на теле, подожгли матрас и повредили другое имущество, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Содержащиеся в ИВС пятеро мужчин просили отпустить их на прогулку, что запрещено правилами распорядка. Из-за отказа в этом ночью 25 июля они устроили акцию неповиновения: поцарапали себе тело, подожгли матрас, повредили мебель и камеры наблюдения, разбили окно. В госпитализации никто не нуждается, им оказана помощь, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении в Следственном комитете уголовного дела», — рассказал источник. В пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области направлен запрос. Комментарий предоставят в ближайшее время. В пресс-службу СУ СКР также направлен запрос, информацию уточнят позднее. Обновлено в 11:51: «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.