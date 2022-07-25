Пермские пирожки с пистиками претендуют на федеральную премию

Пирожки с пистиками будут участвовать в номинации «Национальное блюдо» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский край примет участие во Всероссийской конкурсе журнала Russian travel. Туристические объекты региона претендуют на премию в пяти номинациях, сообщается в telegram-канале краевого минтуризма. В номинации «национальное блюдо» от края участвуют пирожки с пистиками.

«Пермский край участвует во Всероссийской ежегодной премии журнала „Russian Traveler“. В этот раз от Пермского края участие принимают 5 объектов: Пирожки с пистиками в номинации „Национальное блюдо“», — сообщается в telegram-канале. Премия проводится ежегодно с целью определить лучшие туристические маршруты РФ.

На номинацию «Культурно-исторический объект» от края выдвинута Пермская художественная галерея, в «Природном объекте» — камень Полюд, в «Народном промысле» — обвинская роспись, а в номинации «Фестиваль/Праздник» — этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В прошлом году региональный заповедник «Басеги» занял первое место в категории «туристическая тропа», а Кунгурская ледяная пещера — пятое место среди природных объектов.