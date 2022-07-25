Грозы, ливни и град задержатся в Челябинской области

26 июля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Грозы и ливни пройдут в области ночью и днем 27 июля Вадим Ахметов © URA.RU Грозы, ливни и град задержатся в Челябинской области еще, как минимум на сутки. Об этом говорится в штурмовом предупреждении ЦГМС, которое было введено накануне. «Ночью и днем 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении областного ЦГМС. Ранее синоптики сообщали, что на область надвигается антициклон, который принесет грозы, град и сильные ливни. Однако, ожидалось, что непогода продлится с вечера 25 июля по день 26 июля. Спасатели обращают внимание населения на то, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Грозы, ливни и град задержатся в Челябинской области еще, как минимум на сутки. Об этом говорится в штурмовом предупреждении ЦГМС, которое было введено накануне. «Ночью и днем 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении областного ЦГМС. Ранее синоптики сообщали, что на область надвигается антициклон, который принесет грозы, град и сильные ливни. Однако, ожидалось, что непогода продлится с вечера 25 июля по день 26 июля. Спасатели обращают внимание населения на то, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.