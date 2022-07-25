25 июля 2022

Грозы, ливни и град задержатся в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, прогноз, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
Грозы и ливни пройдут в области ночью и днем 27 июля

Грозы, ливни и град задержатся в Челябинской области еще, как минимум на сутки. Об этом говорится в штурмовом предупреждении ЦГМС, которое было введено накануне.

«Ночью и днем 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении областного ЦГМС.

Ранее синоптики сообщали, что на область надвигается антициклон, который принесет грозы, град и сильные ливни. Однако, ожидалось, что непогода продлится с вечера 25 июля по день 26 июля.

Спасатели обращают внимание населения на то, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

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Грозы, ливни и град задержатся в Челябинской области еще, как минимум на сутки. Об этом говорится в штурмовом предупреждении ЦГМС, которое было введено накануне. «Ночью и днем 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении областного ЦГМС. Ранее синоптики сообщали, что на область надвигается антициклон, который принесет грозы, град и сильные ливни. Однако, ожидалось, что непогода продлится с вечера 25 июля по день 26 июля. Спасатели обращают внимание населения на то, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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