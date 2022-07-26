Размер платежей может вырасти на 9,3% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Размер коммунальных платежей в Свердловской области может вырасти в следующем году на 9,3%. Это следует из сообщения губернатора Евгения Куйвашева на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области […] С 1 по 30 июня 2023 года — 0%; с 1 июля по 31 декабря 2023 года — 9,3%», — говорится в документе.

Ранее в ФАС сообщили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года возрастут на 3,2-6,5%. Цены будут проиндексированы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года.