Полиция подключилась к конфликту челябинки и таксиста

По словам женщины, водитель устроил разборки из-за неправильного заказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции начали проверку по информации в социальных сетях о конфликте между водителем такси и жительницей Магнитогорска, которая заявила, что извозчик ее избил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в информации, размещенной в одной из групп в социальной сети ВКонтакте. Полицейскими проводится комплекс мероприятий для установления объективной картины произошедшего. Всех, кто располагает сведениями о произошедшем, просят сообщать их по телефону 02», — рассказали в пресс-службе.

Ранее жительница Магнитогорска Ирина Мороз в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» сообщила, что пыталась уехать на такси с тремя детьми восьми лет, но не указала детей в приложении. Из-за этого, по ее словам, водитель высказал недовольство, а затем начал фотографировать женщину. Когда она попросила не делать этого, пнул ее, утверждает пассажирка.

В сервисе заказа такси «Максим» URA.RU после этого сообщили, что по итогам внутренней проверки в систему внесены изменения, чтобы эти пользователи и водитель не встречались на заказах сервиса.