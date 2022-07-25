Челябинка пожаловалась, что ее с детьми избил таксист

25 июля 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

По мнению пострадавшей, водитель был в неадекватном состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Магнитогорска (Челябинская область), которая пыталась уехать на такси с тремя восьмилетними детьми, пожаловалась, что ее ударил таксист. Свою историю она рассказала в соцсетях. «Была с тремя детьми восьми лет, детей не указала, в этом моя ошибка. Таксист спросил, готова ли я платить штраф, а потом попросил выйти из такси. Мы вышли, ждали другое такси, а водитель не уезжал, вышел из машины, начал фотографировать меня с детьми, затем пнул и выбил из рук телефон», — написала Ирина Мороз в паблике «Черное&Белое Магнитогорск». Она уточнила, что пользовалась услугами такси «Максим». Конфликт начался после того, как женщина попросила водителя не фотографировать ее детей. Со слов пассажирки, водитель такси оскорблял ее, она получила удар ногой в живот. Когда пыталась заснять на видео его действия, водитель выбил из рук телефон. Женщина предполагает, что нападавший находился в неадекватном состоянии. Судя по скрину с телефона, который выложила пострадавшая, она пыталась уехать от ТЦ «Континент» на улицу Советская, 189. Пользователи соцсетей указывают женщине, что после семи лет дети могут ездить в автомобиле без специальных удерживающих устройств. Часть комментаторов считает, что пострадавшая что-то утаивает. Редакция URA.RU направила запрос по ситуации в такси «Максим».

Жительница Магнитогорска (Челябинская область), которая пыталась уехать на такси с тремя восьмилетними детьми, пожаловалась, что ее ударил таксист. Свою историю она рассказала в соцсетях. «Была с тремя детьми восьми лет, детей не указала, в этом моя ошибка. Таксист спросил, готова ли я платить штраф, а потом попросил выйти из такси. Мы вышли, ждали другое такси, а водитель не уезжал, вышел из машины, начал фотографировать меня с детьми, затем пнул и выбил из рук телефон», — написала Ирина Мороз в паблике «Черное&Белое Магнитогорск». Она уточнила, что пользовалась услугами такси «Максим». Конфликт начался после того, как женщина попросила водителя не фотографировать ее детей. Со слов пассажирки, водитель такси оскорблял ее, она получила удар ногой в живот. Когда пыталась заснять на видео его действия, водитель выбил из рук телефон. Женщина предполагает, что нападавший находился в неадекватном состоянии. Судя по скрину с телефона, который выложила пострадавшая, она пыталась уехать от ТЦ «Континент» на улицу Советская, 189. Пользователи соцсетей указывают женщине, что после семи лет дети могут ездить в автомобиле без специальных удерживающих устройств. Часть комментаторов считает, что пострадавшая что-то утаивает. Редакция URA.RU направила запрос по ситуации в такси «Максим».