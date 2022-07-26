В новом мегапарке Магнитогорска при вырубке деревьев нашли скелет

27 июля 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Парк «Притяжение» открыли в июле 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске на территории парка «Притяжение», первая очередь которого была открыта 15 июля, нашли скелет человека. Останки обнаружили при проведении земляных работ, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В северной части парка „Притяжение“ при проведении строительных работ утром 25 июля вырубали деревья. В результате в ходе земляных работ были обнаружены скелетированные останки человека. На место сразу вызвали следственную группу», — рассказал источник. Проверку по факту обнаружения останков проводит Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ на него пока не поступил. Первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» в Магнитогорске открыла 15 июля спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. На территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров.

В Магнитогорске на территории парка «Притяжение», первая очередь которого была открыта 15 июля, нашли скелет человека. Останки обнаружили при проведении земляных работ, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В северной части парка „Притяжение“ при проведении строительных работ утром 25 июля вырубали деревья. В результате в ходе земляных работ были обнаружены скелетированные останки человека. На место сразу вызвали следственную группу», — рассказал источник. Проверку по факту обнаружения останков проводит Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ на него пока не поступил. Первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» в Магнитогорске открыла 15 июля спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. На территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров.