26 июля 2022

В новом мегапарке Магнитогорска при вырубке деревьев нашли скелет

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонтана в парковой зоне «Притяжение». Магнитогорск, магнитогорск, парк притяжение
Парк «Притяжение» открыли в июле 2022 года Фото:

В Магнитогорске на территории парка «Притяжение», первая очередь которого была открыта 15 июля, нашли скелет человека. Останки обнаружили при проведении земляных работ, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В северной части парка „Притяжение“ при проведении строительных работ утром 25 июля вырубали деревья. В результате в ходе земляных работ были обнаружены скелетированные останки человека. На место сразу вызвали следственную группу», — рассказал источник.

Проверку по факту обнаружения останков проводит Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ на него пока не поступил.

Первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» в Магнитогорске открыла 15 июля спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. На территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров.

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В Магнитогорске на территории парка «Притяжение», первая очередь которого была открыта 15 июля, нашли скелет человека. Останки обнаружили при проведении земляных работ, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В северной части парка „Притяжение“ при проведении строительных работ утром 25 июля вырубали деревья. В результате в ходе земляных работ были обнаружены скелетированные останки человека. На место сразу вызвали следственную группу», — рассказал источник. Проверку по факту обнаружения останков проводит Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ на него пока не поступил. Первую очередь проекта по преобразованию городской среды «Притяжение» в Магнитогорске открыла 15 июля спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. На территории в 400 гектаров появится круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тысяч кв. метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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