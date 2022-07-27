Асфальтобетонный завод продается за 54 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожная компания «УралДорСтрой» («УДС») за 54 миллиона рублей продает асфальтобетонный завод в деревне Таловка Сосновского района Челябинской области. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений «Авито».

«Модульный асфальтобетонный завод DMAP-ST-2000 производства DMI производительностью 160 тонн в час, объемом смесителя 2000 кг/замес, потребляемой мощностью 389,4 кВт. Модульная конструкция завода обеспечивает простой и быстрый монтаж, а так же позволяет легко разобрать и перевезти оборудование на новое место. Все элементы завода собраны на болтовых соединениях», — написано в объявлении.

Также в объявлении указано, что собственник продает предприятие по причине увеличения объемов производства. Согласно сервису СБИС, собственником ООО «УДС» является предприниматель Нвер Колозян. Ранее фирма называлась ООО «ТПК ЯКК» и в отношении нее рассматривалось дело о картельном сговоре.

В 2019 году к качеству асфальтобетонной смеси были предъявлены претензии от мэрии Челябинска. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Теслера, на предприятии проведена проверка, взяты пробы и даны рекомендации. После этого компания сменила название.

Сейчас компания «УДС» является одним из крупнейших региональных подрядчиков по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог. Только за 2021—2022 годы предприятие получило контракты на 2,6 млрд рублей. Основная часть из них заключена с миндортрансом Челябинской области.

Завод можно разобрать и перевезти в любое место. Скрин с сайта «Авито»