Новые трамваи проходят обкатку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер восхитился новыми низкопольными моделями трамваев, которые выпустил Усть-Катавский вагоностроительный завод для Челябинска. Слова восхищения глава региона опубликовал в социальных сетях.

«Как вам эти красавцы? Мне очень понравились. Это новая модель трамваев, которые мы в этом году закупаем у нашего Усть-Катавского вагоностроительного завода для Челябинска. Первые два вагона только что завершили обкатку. Скоро выйдут на линию», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что новая модель полностью низкопольная, а значит, удобная для всех. У вагонов, по словам Текслера, новое «лицо», контурная подсветка, кондиционер. В вагонах также присутствуют Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, мультимедийный комплекс.

Новые трамваи начнут поставлять в город в этом году. Всего за год ожидается поставка 30 вагонов. Также продолжится закупка современного транспорта в других городах региона.

В вагонах есть Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, мультимедийный комплекс Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Производитель обещает улучшенную плавность хода Фото: telegram-канал Алексея Текслера