27 июля 2022

Текслер восхитился новыми трамваями в Челябинске. Фото, видео

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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Новые трамваи проходят обкатку Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер восхитился новыми низкопольными моделями трамваев, которые выпустил Усть-Катавский вагоностроительный завод для Челябинска. Слова восхищения глава региона опубликовал в социальных сетях.

«Как вам эти красавцы? Мне очень понравились. Это новая модель трамваев, которые мы в этом году закупаем у нашего Усть-Катавского вагоностроительного завода для Челябинска. Первые два вагона только что завершили обкатку. Скоро выйдут на линию», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что новая модель полностью низкопольная, а значит, удобная для всех. У вагонов, по словам Текслера, новое «лицо», контурная подсветка, кондиционер. В вагонах также присутствуют Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, мультимедийный комплекс.

Новые трамваи начнут поставлять в город в этом году. Всего за год ожидается поставка 30 вагонов. Также продолжится закупка современного транспорта в других городах региона.

В вагонах есть Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, мультимедийный комплекс
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Производитель обещает улучшенную плавность хода
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Всего в Челябинске в этом году ждут 30 таких трамваев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер восхитился новыми низкопольными моделями трамваев, которые выпустил Усть-Катавский вагоностроительный завод для Челябинска. Слова восхищения глава региона опубликовал в социальных сетях. «Как вам эти красавцы? Мне очень понравились. Это новая модель трамваев, которые мы в этом году закупаем у нашего Усть-Катавского вагоностроительного завода для Челябинска. Первые два вагона только что завершили обкатку. Скоро выйдут на линию», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что новая модель полностью низкопольная, а значит, удобная для всех. У вагонов, по словам Текслера, новое «лицо», контурная подсветка, кондиционер. В вагонах также присутствуют Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, мультимедийный комплекс. Новые трамваи начнут поставлять в город в этом году. Всего за год ожидается поставка 30 вагонов. Также продолжится закупка современного транспорта в других городах региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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