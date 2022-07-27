На трассе М-5 в Челябинской области построят новые мосты

Новые мосты появятся на М-5 до конца 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в рамках реконструкции трассы М-5 в районе построят три двухуровневые транспортные развязки и четыре моста. Как сообщила пресс-служба губернатора Алексея Текслера, работы завершатся в конце 2024 года.

«Двухуровневые транспортные развязки появятся у населенных пунктов Сухая Атя, Аша и Усть Урышка. Также будут возведены четыре мостовых сооружения через реки Симгаза, Ардегель, Маяса, Трамшак», — рассказали в пресс-службе.

В правительстве также добавили, что три существующих моста заменят на арочные пролетные строения. В настоящее время подрядчик ГСК «ДОН» устраивает нижний слой земляного полотна из скального грунта, куда уйдет 310 тысяч кубометров материала. Тем самым создается параллельная объездная дорога общей протяженностью в 15 км. Первая треть пути будет готова к сентябрю 2022 года.

Обустройство временной дороги позволит перевести на нее автотрафик. Следом строители начнут разбирать основной ход реконструируемого участка М-5 «Урал». На объекте задействовали 150 специалистов, 60 самосвалов и другую спецтехнику. Бригады работают в две смены. Для них возводят строительный городок и готовят установку двух быстро перемещаемых цементо-бетонных заводов.

В июле глава управления федеральных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев сообщил, что на М-5 продолжается расширение полотна в районе Миасса. Работы между Чебаркулем и Миассом завершатся в конце 2023 года.