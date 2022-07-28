В Свердловской области резко выросла площадь пожаров

Особый противопожарный режим действует на шести территориях Фото: Илья Московец © URA.RU

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла в 14 раз. На это указывают сводки «Авиалесоохраны». По последним данным, в регионе горят 14 гектаров земли — в городском округе Полевском.

«Один пожар на землях лесного фонда на площади 14 га», — говорится в бюллетене от 28 июля. За сутки до этого ведомство отчитывалось об одном пожаре площадью 1 га. Особый противопожарный режим продолжает действовать в шести свердловских муниципалитетах.

С конца мая в Свердловской области потушили почти 800 пожаров. Особый противопожарный режим для всего региона, введенный перед майскими праздниками, губернатор Евгений Куйвашев отменил в начале июня.