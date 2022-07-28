В Свердловской области резко выросла площадь пожаров

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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, сгоревший лес, последствия пожара
Особый противопожарный режим действует на шести территориях Фото:

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла в 14 раз. На это указывают сводки «Авиалесоохраны». По последним данным, в регионе горят 14 гектаров земли — в городском округе Полевском.

«Один пожар на землях лесного фонда на площади 14 га», — говорится в бюллетене от 28 июля. За сутки до этого ведомство отчитывалось об одном пожаре площадью 1 га. Особый противопожарный режим продолжает действовать в шести свердловских муниципалитетах.

С конца мая в Свердловской области потушили почти 800 пожаров. Особый противопожарный режим для всего региона, введенный перед майскими праздниками, губернатор Евгений Куйвашев отменил в начале июня.

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Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла в 14 раз. На это указывают сводки «Авиалесоохраны». По последним данным, в регионе горят 14 гектаров земли — в городском округе Полевском. «Один пожар на землях лесного фонда на площади 14 га», — говорится в бюллетене от 28 июля. За сутки до этого ведомство отчитывалось об одном пожаре площадью 1 га. Особый противопожарный режим продолжает действовать в шести свердловских муниципалитетах. С конца мая в Свердловской области потушили почти 800 пожаров. Особый противопожарный режим для всего региона, введенный перед майскими праздниками, губернатор Евгений Куйвашев отменил в начале июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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