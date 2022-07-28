Стариков и инвалидов в Пермском крае кормили с нарушениями

Продукты неправильно хранили Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Чернушке Пермского края прокуратура обнаружила нарушения при организации питания в доме-интернате для престарелых. ООО «Медилайн», поставляющее обеды, допустило множество нарушений при приготовлении и хранении продуктов, сообщает прокуратура Пермского края на своем сайте.

«Между обществом и организацией, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, заключен договор на оказание услуг по организации лечебного питания. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения условия хранения продуктов, регламентированных производителем; вытяжная система вентиляции находилась в ненормативном состоянии и прочее», — сообщается на сайте.

По результатам проверки прокурором было вынесено представление директору фирмы. Все выявленные нарушения были устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Кировского района Перми оштрафовала руководство двух детсадов за нарушения организации питания детей. В учреждениях были нарушены условия хранения продуктов.