Пермская прокуратура оштрафовала детсады за просроченное питание

В детсадах были нарушены условия хранения продуктов, а дети ели из поврежденной посуды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Кировского района Перми оштрафовала руководство двух детсадов за нарушения организации питания детей. В учреждениях были нарушены условия хранения продуктов. К ответственности были привлечены руководители и сотрудники детского сада № 137 и детсада «Сказка.ру». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«По постановлениям прокурора юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) в виде штрафов», — говорится на сайте. Общая сумма штрафов составила 66 тыс. рублей.

В учреждениях были нарушены условия хранения продуктов, инвентарь не маркировался, а дети ели из поврежденной посуды. Также установлено, что не все работники пищевых блоков должным образом проходили медосмотр.

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