В Челябинске 6-летнего мальчика из сауны увезли в реанимацию

Мальчика с оттеком мозга доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сауне Челябинска в бассейне чуть не утонул шестилетний мальчик. Сейчас он находится в реанимации. По информации URA.RU, у ребенка диагностировали клиническую смерть.

«В одной из саун Челябинска в Советском районе в ночь на 28 июля практически утонул мальчик 2016 года рождения. У ребенка произошел отек мозга. Его откачали и доставили в реанимацию детской областной клинической больницы», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что материал по происшествию находится в полиции. В пресс-службе УМВД города сообщили, что прокомментируют произошедшее позже.

URA.RU связалось с гостиничным комплексом, где произошло ЧП. Там также попросили время на подготовку комментария. На момент публикации новости ответа не последовало. В минздраве области от комментариев воздержались.