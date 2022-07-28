28 июля 2022

В Челябинске 6-летнего мальчика из сауны увезли в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
Мальчика с оттеком мозга доставили в больницу Фото:

В сауне Челябинска в бассейне чуть не утонул шестилетний мальчик. Сейчас он находится в реанимации. По информации URA.RU, у ребенка диагностировали клиническую смерть.

«В одной из саун Челябинска в Советском районе в ночь на 28 июля практически утонул мальчик 2016 года рождения. У ребенка произошел отек мозга. Его откачали и доставили в реанимацию детской областной клинической больницы», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что материал по происшествию находится в полиции. В пресс-службе УМВД города сообщили, что прокомментируют произошедшее позже.

URA.RU связалось с гостиничным комплексом, где произошло ЧП. Там также попросили время на подготовку комментария. На момент публикации новости ответа не последовало. В минздраве области от комментариев воздержались.

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В сауне Челябинска в бассейне чуть не утонул шестилетний мальчик. Сейчас он находится в реанимации. По информации URA.RU, у ребенка диагностировали клиническую смерть. «В одной из саун Челябинска в Советском районе в ночь на 28 июля практически утонул мальчик 2016 года рождения. У ребенка произошел отек мозга. Его откачали и доставили в реанимацию детской областной клинической больницы», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. Там сообщили, что материал по происшествию находится в полиции. В пресс-службе УМВД города сообщили, что прокомментируют произошедшее позже. URA.RU связалось с гостиничным комплексом, где произошло ЧП. Там также попросили время на подготовку комментария. На момент публикации новости ответа не последовало. В минздраве области от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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