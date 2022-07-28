В Челябинске подростки ограбили мужчину, заманив его интимом

29 июля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Два юноши и девушка были установлены и задержаны Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске троих подростков подозревают в ограблении взрослого мужчины, которого они завлекли на встречу под предлогом интимного свидания. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, 16-летняя девушка в интернете переписывалась со взрослыми мужчинами, предлагая им познакомиться и вступить в половую связь. Минимум один из них согласился и пришел на встречу к дому на улице Приборостроителей, где к нему пришла девушка, а следом двое юношей. Они отобрали у мужчины сотовый телефон и скрылись, он написал заявление в полицию», — рассказал источник. В результате подозреваемых установили. Юношам по 17 лет, девушке 16 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Молодые люди причастность к преступлению признали, находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено и расследуется в Следственном комитете. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ будет опубликован после получения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции от мужчины было зарегистрировано сообщение о том, что у него отобрали телефон. Сотрудниками уголовного розыска был проведен большой объем мероприятий по установлению причастных лиц. Материалы переданы в Следственный комитет.

В Челябинске троих подростков подозревают в ограблении взрослого мужчины, которого они завлекли на встречу под предлогом интимного свидания. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, 16-летняя девушка в интернете переписывалась со взрослыми мужчинами, предлагая им познакомиться и вступить в половую связь. Минимум один из них согласился и пришел на встречу к дому на улице Приборостроителей, где к нему пришла девушка, а следом двое юношей. Они отобрали у мужчины сотовый телефон и скрылись, он написал заявление в полицию», — рассказал источник. В результате подозреваемых установили. Юношам по 17 лет, девушке 16 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Молодые люди причастность к преступлению признали, находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено и расследуется в Следственном комитете. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ будет опубликован после получения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции от мужчины было зарегистрировано сообщение о том, что у него отобрали телефон. Сотрудниками уголовного розыска был проведен большой объем мероприятий по установлению причастных лиц. Материалы переданы в Следственный комитет.