Челябинца задержали за звонок о бомбе у судебных приставов

Ложный звонок о минировании может обернуться для злоумышленника пятью годами заключения
Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело за ложный звонок о минировании одного из отделов управления судебных приставов области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, звонок оставил нетрезвый житель Сосновского района.
«45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил заведомо сложные сведения о несуществующей угрозе для одного из учреждений металлургического района Челябинска. Ранее несудимого злоумышленника задержали», — рассказали URA.RU в полиции.
Дело возбуждено по статье 207 Уголовного кодекса РФ по заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Неработающему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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