Челябинца задержали за звонок о бомбе у судебных приставов

29 июля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Ложный звонок о минировании может обернуться для злоумышленника пятью годами заключения Фото: Размик Закарян © URA.RU Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело за ложный звонок о минировании одного из отделов управления судебных приставов области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, звонок оставил нетрезвый житель Сосновского района. «45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил заведомо сложные сведения о несуществующей угрозе для одного из учреждений металлургического района Челябинска. Ранее несудимого злоумышленника задержали», — рассказали URA.RU в полиции. Дело возбуждено по статье 207 Уголовного кодекса РФ по заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Неработающему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело за ложный звонок о минировании одного из отделов управления судебных приставов области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, звонок оставил нетрезвый житель Сосновского района. «45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил заведомо сложные сведения о несуществующей угрозе для одного из учреждений металлургического района Челябинска. Ранее несудимого злоумышленника задержали», — рассказали URA.RU в полиции. Дело возбуждено по статье 207 Уголовного кодекса РФ по заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Неработающему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.