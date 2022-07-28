Кадыров сообщил о посадке самолета Utair, терпящего бедствие

29 июля 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Рейс Utair из Москвы в Грозный пропал с радаром Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons Самолет Utair рейсом Москва-Грозный, который подавал сигналы бедствия во время полета, благополучно сел. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Командир самолета, выполнявшего рейс „Грозный-Москва“ среагировал на индикатор давления в салоне, подал сигнал тревоги и развернул машину на обратный курс. Это произошло над Каспийским морем. В какой-то момент самолет даже пропал с радаров, но затем вновь появился. В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились. Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали», — рассказал Кадыров. Он также оценил профессионализм летчиков. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Игарка (Красноярский край) самолет Ан-74-200, принадлежащий авиакомпании UTair, вернулся на стоянку из-за проблем с шасси. Он должен был вылететь в Красноярск.

Самолет Utair рейсом Москва-Грозный, который подавал сигналы бедствия во время полета, благополучно сел. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Командир самолета, выполнявшего рейс „Грозный-Москва“ среагировал на индикатор давления в салоне, подал сигнал тревоги и развернул машину на обратный курс. Это произошло над Каспийским морем. В какой-то момент самолет даже пропал с радаров, но затем вновь появился. В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились. Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали», — рассказал Кадыров. Он также оценил профессионализм летчиков. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Игарка (Красноярский край) самолет Ан-74-200, принадлежащий авиакомпании UTair, вернулся на стоянку из-за проблем с шасси. Он должен был вылететь в Красноярск.