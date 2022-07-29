29 июля 2022

Володин раскрыл, кого считает предателями Родины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин назвал предателями россиян, решивших переждать спецоперацию за рубежом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане России, решившие переждать российскую спецоперацию на Украине за рубежом — предатели. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — подчеркнул Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», появилась информация на официальном сайте Госдумы. По словам спикера Госдумы, те политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа.

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Позднее он объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Донбасса после 8-летнего геноцида, которому подвергались жители этих территорий со стороны ВСУ. За это время удалось освободить большую часть ДНР и ЛНР. Под контроль России также перешли Херсонская и Запорожская области. Теперь там планируют провести референдум о присоединении к РФ в сентябре.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане России, решившие переждать российскую спецоперацию на Украине за рубежом — предатели. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — подчеркнул Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», появилась информация на официальном сайте Госдумы. По словам спикера Госдумы, те политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа. Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Позднее он объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Донбасса после 8-летнего геноцида, которому подвергались жители этих территорий со стороны ВСУ. За это время удалось освободить большую часть ДНР и ЛНР. Под контроль России также перешли Херсонская и Запорожская области. Теперь там планируют провести референдум о присоединении к РФ в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...