Володин раскрыл, кого считает предателями Родины

29 июля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин назвал предателями россиян, решивших переждать спецоперацию за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане России, решившие переждать российскую спецоперацию на Украине за рубежом — предатели. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — подчеркнул Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», появилась информация на официальном сайте Госдумы. По словам спикера Госдумы, те политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа. Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Позднее он объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Донбасса после 8-летнего геноцида, которому подвергались жители этих территорий со стороны ВСУ. За это время удалось освободить большую часть ДНР и ЛНР. Под контроль России также перешли Херсонская и Запорожская области. Теперь там планируют провести референдум о присоединении к РФ в сентябре.

Граждане России, решившие переждать российскую спецоперацию на Украине за рубежом — предатели. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — подчеркнул Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», появилась информация на официальном сайте Госдумы. По словам спикера Госдумы, те политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа. Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Позднее он объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Донбасса после 8-летнего геноцида, которому подвергались жители этих территорий со стороны ВСУ. За это время удалось освободить большую часть ДНР и ЛНР. Под контроль России также перешли Херсонская и Запорожская области. Теперь там планируют провести референдум о присоединении к РФ в сентябре.