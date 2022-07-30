Соперник Куйвашева готов вернуть прямые выборы мэра Екатеринбурга

31 июля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Александр Демин считает, что мэра столицы Урала должны выбирать горожане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Кандидат в губернаторы Свердловской области, депутат Госдумы Александр Демин заявил, что готов вернуть прямые выборы мэра Екатеринбурга в случае своего избрания на пост главы региона. В беседе с корреспондентом URA.RU он рассказал, что это один из важных пунктов программы партии «Новые люди», которую он представляет. «Это один из основных наших программных тезисов. Мы будем дальше развивать эту тему. Считаю, что если заказчиком работы того или иного чиновника являются люди, то он чувствует большую ответственность и выполняет волеизъявление народа. Когда же мэров выбирают другие люди, например те же муниципальные депутаты, то меняется заказчик и у чиновника появляется ответственность уже перед другими людьми», — говорит Демин. По словам парламентария, в РФ должно появляться как можно больше выборных должностей, так как люди на местах лучше всех понимают проблематику на своих территориях. Ранее «Новые люди» уже вносили поправки в федеральное законодательство о возвращении прямых выборов мэров по всей России. Выборы свердловского губернатора состоятся 11 сентября. Помимо Демина, на пост главы региона также претендуют кандидаты от четырех парламентских партий — «Единой России» (действующий губернатор Евгений Куйвашев), КПРФ (вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев), «Справедливая Россия» (депутат Госдумы Андрей Кузнецов) и ЛДПР (депутат заксо Александр Каптюг).

Кандидат в губернаторы Свердловской области, депутат Госдумы Александр Демин заявил, что готов вернуть прямые выборы мэра Екатеринбурга в случае своего избрания на пост главы региона. В беседе с корреспондентом URA.RU он рассказал, что это один из важных пунктов программы партии «Новые люди», которую он представляет. «Это один из основных наших программных тезисов. Мы будем дальше развивать эту тему. Считаю, что если заказчиком работы того или иного чиновника являются люди, то он чувствует большую ответственность и выполняет волеизъявление народа. Когда же мэров выбирают другие люди, например те же муниципальные депутаты, то меняется заказчик и у чиновника появляется ответственность уже перед другими людьми», — говорит Демин. По словам парламентария, в РФ должно появляться как можно больше выборных должностей, так как люди на местах лучше всех понимают проблематику на своих территориях. Ранее «Новые люди» уже вносили поправки в федеральное законодательство о возвращении прямых выборов мэров по всей России. Выборы свердловского губернатора состоятся 11 сентября. Помимо Демина, на пост главы региона также претендуют кандидаты от четырех парламентских партий — «Единой России» (действующий губернатор Евгений Куйвашев), КПРФ (вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев), «Справедливая Россия» (депутат Госдумы Андрей Кузнецов) и ЛДПР (депутат заксо Александр Каптюг).