30 июля 2022
29 июля 2022

Депутат ГД готовит проверку команде Куйвашева

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Конференция партии Новые люди. Екатеринбург, демин александр
В случае победы на выборах Александр Демин проверит, как работают чиновники из команды Куйвашева Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Депутат Госдумы Александр Демин в случае победы на выборах губернатора Свердловской области готов провести аудит работы чиновников из команды действующего главы региона Евгения Куйвашева. Представитель «Новых людей» допускает, что по итогам проверки ряд представителей команды Куйвашева могут сохранить свои должности, если выяснится, что они работают эффективно.

«Самым правильным первым шагом любого управленцам при его заходе на какую-либо должность является аудит. К кадровым перестановкам должно привести понимание того, как сейчас работают те или иные чиновники, понимание накопившихся проблем. Если есть вещи, которые работают качественно и эффективно, то это нужно развивать и масштабировать — вне зависимости от партийной принадлежности тех или иных чиновников», — сообщил Демин корреспонденту URA.RU.

По словам политика, с неэффективными региональными чиновниками он в случае избрания на пост губернатора будет расставаться. Кто из представителей «Новых людей» может занять должности в свердловском кабмине, Демин пока не уточняет.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. В них участвуют представители пяти парламентских партий — Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

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Депутат Госдумы Александр Демин в случае победы на выборах губернатора Свердловской области готов провести аудит работы чиновников из команды действующего главы региона Евгения Куйвашева. Представитель «Новых людей» допускает, что по итогам проверки ряд представителей команды Куйвашева могут сохранить свои должности, если выяснится, что они работают эффективно. «Самым правильным первым шагом любого управленцам при его заходе на какую-либо должность является аудит. К кадровым перестановкам должно привести понимание того, как сейчас работают те или иные чиновники, понимание накопившихся проблем. Если есть вещи, которые работают качественно и эффективно, то это нужно развивать и масштабировать — вне зависимости от партийной принадлежности тех или иных чиновников», — сообщил Демин корреспонденту URA.RU. По словам политика, с неэффективными региональными чиновниками он в случае избрания на пост губернатора будет расставаться. Кто из представителей «Новых людей» может занять должности в свердловском кабмине, Демин пока не уточняет. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. В них участвуют представители пяти парламентских партий — Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
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