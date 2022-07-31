Тюменец, судимый за угрозу убийством, выдвинулся в депутаты

Алексей Баширов был судим за угрозы убийством и незаконное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самовыдвиженец Алексей Баширов, судимый за угрозу убийством, примет участие в выборах депутатов думы Вагайского района (Тюменская область). Информация о кандидатах опубликована на сайте Центризбиркома РФ. Всего в выборах 2022 года примут участие три тюменца с судимостями.

«Баширов Алексей Нигматуллович. Имелась судимость по ст. 119 „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“ УК РФ, погашена 14.05.2002 г. Имелась судимость по ч. 1 ст. 222 „Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ УК РФ, погашена 03.01.2003 г.», — говорится в информации о зарегистрированном кандидате.

Кроме того, в думу Вагайского района от ЛДПР выдвинулся Олег Ухалов. Он был судим по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость»). Судимость снята 24 мая 2021 года.

Единоросс Юрий Игнатовский, судимый по ст. 264 УК РФ «Незаконная охота», примет участие в выборах депутатов Ишимского района. Его судимость погашена 1 января 2015 года.

Выборы в думы Ишимского и Вагайского района пройдут 11 сентября. Кроме того, в регионе состоятся дополнительные выборы на одно место в Тюменской областной думе и на два места в гордуме Тобольска.