Тюменец, судимый за угрозу убийством, выдвинулся в депутаты

Самовыдвиженец Алексей Баширов, судимый за угрозу убийством, примет участие в выборах депутатов думы Вагайского района (Тюменская область). Информация о кандидатах опубликована на сайте Центризбиркома РФ. Всего в выборах 2022 года примут участие три тюменца с судимостями.
«Баширов Алексей Нигматуллович. Имелась судимость по ст. 119 „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“ УК РФ, погашена 14.05.2002 г. Имелась судимость по ч. 1 ст. 222 „Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ УК РФ, погашена 03.01.2003 г.», — говорится в информации о зарегистрированном кандидате.
Кроме того, в думу Вагайского района от ЛДПР выдвинулся Олег Ухалов. Он был судим по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость»). Судимость снята 24 мая 2021 года.
Единоросс Юрий Игнатовский, судимый по ст. 264 УК РФ «Незаконная охота», примет участие в выборах депутатов Ишимского района. Его судимость погашена 1 января 2015 года.
Выборы в думы Ишимского и Вагайского района пройдут 11 сентября. Кроме того, в регионе состоятся дополнительные выборы на одно место в Тюменской областной думе и на два места в гордуме Тобольска.
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Самовыдвиженец Алексей Баширов, судимый за угрозу убийством, примет участие в выборах депутатов думы Вагайского района (Тюменская область). Информация о кандидатах опубликована на сайте Центризбиркома РФ. Всего в выборах 2022 года примут участие три тюменца с судимостями. «Баширов Алексей Нигматуллович. Имелась судимость по ст. 119 „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“ УК РФ, погашена 14.05.2002 г. Имелась судимость по ч. 1 ст. 222 „Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“ УК РФ, погашена 03.01.2003 г.», — говорится в информации о зарегистрированном кандидате. Кроме того, в думу Вагайского района от ЛДПР выдвинулся Олег Ухалов. Он был судим по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость»). Судимость снята 24 мая 2021 года. Единоросс Юрий Игнатовский, судимый по ст. 264 УК РФ «Незаконная охота», примет участие в выборах депутатов Ишимского района. Его судимость погашена 1 января 2015 года. Выборы в думы Ишимского и Вагайского района пройдут 11 сентября. Кроме того, в регионе состоятся дополнительные выборы на одно место в Тюменской областной думе и на два места в гордуме Тобольска.