В Пермском крае найден мертвым глава многодетной семьи

Мужчина поехал в лес за грибами и перестал выходить на связь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае найден мертвым 34-летний житель Гремячинска, пропавший неделю назад во время поездки за грибами. Тело отца четырех детей обнаружили в минувшие выходные в его машине, неподалеку от города.

«Прохожие увидели, что в машине находится человек без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас идет доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, мужчина пропал 26 июля. Он сказал родным, что поехал в лес за грибами, позже перестал выходить на связь. У погибшего остались жена и четверо детей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае был найден мертвым грибник, пропавший в лесу поблизости от Горнозаводска. Предполагается, что мужчину растерзал медведь.