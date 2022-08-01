В Пермском крае найден мертвым глава многодетной семьи

В Пермском крае найден мертвым 34-летний житель Гремячинска, пропавший неделю назад во время поездки за грибами. Тело отца четырех детей обнаружили в минувшие выходные в его машине, неподалеку от города.
«Прохожие увидели, что в машине находится человек без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас идет доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщает «КП-Пермь».
По данным издания, мужчина пропал 26 июля. Он сказал родным, что поехал в лес за грибами, позже перестал выходить на связь. У погибшего остались жена и четверо детей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае был найден мертвым грибник, пропавший в лесу поблизости от Горнозаводска. Предполагается, что мужчину растерзал медведь.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
В Пермском крае найден мертвым 34-летний житель Гремячинска, пропавший неделю назад во время поездки за грибами. Тело отца четырех детей обнаружили в минувшие выходные в его машине, неподалеку от города. «Прохожие увидели, что в машине находится человек без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас идет доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, мужчина пропал 26 июля. Он сказал родным, что поехал в лес за грибами, позже перестал выходить на связь. У погибшего остались жена и четверо детей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае был найден мертвым грибник, пропавший в лесу поблизости от Горнозаводска. Предполагается, что мужчину растерзал медведь.