01 августа 2022

В Пермском крае найден мертвым глава многодетной семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поехал в лес за грибами и перестал выходить на связь Фото:

В Пермском крае найден мертвым 34-летний житель Гремячинска, пропавший неделю назад во время поездки за грибами. Тело отца четырех детей обнаружили в минувшие выходные в его машине, неподалеку от города.

«Прохожие увидели, что в машине находится человек без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас идет доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, мужчина пропал 26 июля. Он сказал родным, что поехал в лес за грибами, позже перестал выходить на связь. У погибшего остались жена и четверо детей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае был найден мертвым грибник, пропавший в лесу поблизости от Горнозаводска. Предполагается, что мужчину растерзал медведь.

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В Пермском крае найден мертвым 34-летний житель Гремячинска, пропавший неделю назад во время поездки за грибами. Тело отца четырех детей обнаружили в минувшие выходные в его машине, неподалеку от города. «Прохожие увидели, что в машине находится человек без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас идет доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, мужчина пропал 26 июля. Он сказал родным, что поехал в лес за грибами, позже перестал выходить на связь. У погибшего остались жена и четверо детей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае был найден мертвым грибник, пропавший в лесу поблизости от Горнозаводска. Предполагается, что мужчину растерзал медведь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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