Известный пермяк с вороном перешел на российский аналог TikTok

Ворон продолжит радовать подписчиков на другой платформе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк Александр Чугайнов с его ручным умным вороном Гошей теперь будут выкладывать свои видео на российской платформе YAPPY — это аналог TikTok. Об этом видеоблогер рассказал в своем telegram-канале.

«Нам предложили хорошие условия работы с отечественной площадкой YAPPY. Теперь там будет публиковаться видео, которые я не буду дублировать в других социальных сетях.», — написал Александр Чугайнов.

Тиктокер пояснил, что для них с Гошей — это способ подзаработать, а для подписчиков — место, где можно без VPN следить за блогерами и смотреть свежие видео. Александр также добавил, что ему пока на новой платформе не очень привычно. В telegram-канале он по-прежнему будет выкладывать новости, видео и просто общаться.

Птицу пермяк подобрал птенцом в лесу в 2020 году, воспитал его и обучил различным командам. Ролики с умной птицей набирают десятки тысяч просмотров. В TikTok у Гоши было 1,1 млн подписчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что ручной ворон и его хозяин приняли участие в съемках шоу на Первом канале. В эфир программа вышла в начале января.