26 апреля 2024

Пермяков приглашают работать приставами с возможностью отдыхать на Черном море

Главное управление ФССП по Пермскому краю приглашает на работу
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Сотрудникам ГУФССП по Пермскому краю гарантируются медицинское обслуживание и санаторно-курортный отдых на берегу Черного моря Фото:

Главное управление ФССП по Пермскому краю ищет кандидатов на службу в органах принудительного исполнения. Ведомство гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание и санаторно-курортный отдых на берегу Черного моря.

«Ждем в качестве работников граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья. Гарантируются: официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы; обеспечение форменным обмундированием; ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска; медицинское обслуживание; санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря», — сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью.

Ведомство отмечает, что кандидаты должны обладать моральными и деловыми качествами, которые позволят «выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Среди требований к кандидатам — отсутствие судимости и служба в армии.

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Главное управление ФССП по Пермскому краю ищет кандидатов на службу в органах принудительного исполнения. Ведомство гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание и санаторно-курортный отдых на берегу Черного моря. «Ждем в качестве работников граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья. Гарантируются: официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы; обеспечение форменным обмундированием; ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска; медицинское обслуживание; санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря», — сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. Ведомство отмечает, что кандидаты должны обладать моральными и деловыми качествами, которые позволят «выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Среди требований к кандидатам — отсутствие судимости и служба в армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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