Пермяков приглашают работать приставами с возможностью отдыхать на Черном море

Главное управление ФССП по Пермскому краю приглашает на работу

27 апреля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Сотрудникам ГУФССП по Пермскому краю гарантируются медицинское обслуживание и санаторно-курортный отдых на берегу Черного моря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главное управление ФССП по Пермскому краю ищет кандидатов на службу в органах принудительного исполнения. Ведомство гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание и санаторно-курортный отдых на берегу Черного моря. «Ждем в качестве работников граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья. Гарантируются: официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы; обеспечение форменным обмундированием; ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска; медицинское обслуживание; санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря», — сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. Ведомство отмечает, что кандидаты должны обладать моральными и деловыми качествами, которые позволят «выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Среди требований к кандидатам — отсутствие судимости и служба в армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление ФССП по Пермскому краю ищет кандидатов на службу в органах принудительного исполнения. Ведомство гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание и санаторно-курортный отдых на берегу Черного моря. «Ждем в качестве работников граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья. Гарантируются: официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы; обеспечение форменным обмундированием; ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска; медицинское обслуживание; санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря», — сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. Ведомство отмечает, что кандидаты должны обладать моральными и деловыми качествами, которые позволят «выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Среди требований к кандидатам — отсутствие судимости и служба в армии.