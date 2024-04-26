26 апреля 2024

Птица чуть не прервала полет рейса из Перми в Москву

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Рейс прибыл в московский аэропорт без опозданий Фото:

Птица могла помешать полету рейса из Перми в Москву. Животное чуть не попало в один из двигателей самолета, сообщил telegram-канал «AviaIncident».

«26 апреля 2024 года 14:08 по московскому времени международный аэропорт Пермь (Большое Савино) после взлета экипаж доложил о наличии птиц на ВПП и возможном столкновении с птицей, возможном попадании в левый двигатель. Сигнал „Бедствие“, „Срочности“, „Опасности“ не объявлял», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж решил не прерывать полет и направился в московский аэропорт «Шереметьево». На сайте аэропорта сказано, что рейс прибыл без опозданий.

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Птица могла помешать полету рейса из Перми в Москву. Животное чуть не попало в один из двигателей самолета, сообщил telegram-канал «AviaIncident». «26 апреля 2024 года 14:08 по московскому времени международный аэропорт Пермь (Большое Савино) после взлета экипаж доложил о наличии птиц на ВПП и возможном столкновении с птицей, возможном попадании в левый двигатель. Сигнал „Бедствие“, „Срочности“, „Опасности“ не объявлял», — говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж решил не прерывать полет и направился в московский аэропорт «Шереметьево». На сайте аэропорта сказано, что рейс прибыл без опозданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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