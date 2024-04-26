Птица чуть не прервала полет рейса из Перми в Москву

27 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Рейс прибыл в московский аэропорт без опозданий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Птица могла помешать полету рейса из Перми в Москву. Животное чуть не попало в один из двигателей самолета, сообщил telegram-канал «AviaIncident». «26 апреля 2024 года 14:08 по московскому времени международный аэропорт Пермь (Большое Савино) после взлета экипаж доложил о наличии птиц на ВПП и возможном столкновении с птицей, возможном попадании в левый двигатель. Сигнал „Бедствие“, „Срочности“, „Опасности“ не объявлял», — говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж решил не прерывать полет и направился в московский аэропорт «Шереметьево». На сайте аэропорта сказано, что рейс прибыл без опозданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Птица могла помешать полету рейса из Перми в Москву. Животное чуть не попало в один из двигателей самолета, сообщил telegram-канал «AviaIncident». «26 апреля 2024 года 14:08 по московскому времени международный аэропорт Пермь (Большое Савино) после взлета экипаж доложил о наличии птиц на ВПП и возможном столкновении с птицей, возможном попадании в левый двигатель. Сигнал „Бедствие“, „Срочности“, „Опасности“ не объявлял», — говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж решил не прерывать полет и направился в московский аэропорт «Шереметьево». На сайте аэропорта сказано, что рейс прибыл без опозданий.