В Перми организации похитили 1 млн рублей, не выполнив работы по капремонту дома

27 апреля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми УК и подрядчик похитили 1 млн рублей со спецсчета, предназначенного на оплату работ по капитальному ремонту дома. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела прокуратура Свердловского района. Как указано на сайте прокуратуры края, речь идет о многоквартирном доме №10 по ул. Емельяна Ярославского. В жилом здании по решению суда должны были повторно проводиться работы по замене индивидуального теплового пункта. Однако УК и нанятый ею подрядчик оформили документы, но работы не провели. «В 2021 году организации оформили документы, отразив якобы проведение аналогичных работ по указанному объекту, получив со спецсчета сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Прикамья. По данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о присвоении и растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. В 2023 году в Краснокамске сотрудники краевого Фонда капремонта внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ в многоквартирном доме. Это стало поводом для возбуждения в отношении их уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми УК и подрядчик похитили 1 млн рублей со спецсчета, предназначенного на оплату работ по капитальному ремонту дома. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела прокуратура Свердловского района. Как указано на сайте прокуратуры края, речь идет о многоквартирном доме №10 по ул. Емельяна Ярославского. В жилом здании по решению суда должны были повторно проводиться работы по замене индивидуального теплового пункта. Однако УК и нанятый ею подрядчик оформили документы, но работы не провели. «В 2021 году организации оформили документы, отразив якобы проведение аналогичных работ по указанному объекту, получив со спецсчета сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Прикамья. По данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о присвоении и растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. В 2023 году в Краснокамске сотрудники краевого Фонда капремонта внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ в многоквартирном доме. Это стало поводом для возбуждения в отношении их уголовного дела.