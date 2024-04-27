В Перми организации похитили 1 млн рублей, не выполнив работы по капремонту дома

В Перми УК и подрядчик похитили 1 млн рублей со спецсчета, предназначенного на оплату работ по капитальному ремонту дома. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела прокуратура Свердловского района. Как указано на сайте прокуратуры края, речь идет о многоквартирном доме №10 по ул. Емельяна Ярославского. В жилом здании по решению суда должны были повторно проводиться работы по замене индивидуального теплового пункта. Однако УК и нанятый ею подрядчик оформили документы, но работы не провели.
«В 2021 году организации оформили документы, отразив якобы проведение аналогичных работ по указанному объекту, получив со спецсчета сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Прикамья. По данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о присвоении и растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
В 2023 году в Краснокамске сотрудники краевого Фонда капремонта внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ в многоквартирном доме. Это стало поводом для возбуждения в отношении их уголовного дела.
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В Перми УК и подрядчик похитили 1 млн рублей со спецсчета, предназначенного на оплату работ по капитальному ремонту дома. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела прокуратура Свердловского района. Как указано на сайте прокуратуры края, речь идет о многоквартирном доме №10 по ул. Емельяна Ярославского. В жилом здании по решению суда должны были повторно проводиться работы по замене индивидуального теплового пункта. Однако УК и нанятый ею подрядчик оформили документы, но работы не провели. «В 2021 году организации оформили документы, отразив якобы проведение аналогичных работ по указанному объекту, получив со спецсчета сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает прокуратура Прикамья. По данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о присвоении и растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. В 2023 году в Краснокамске сотрудники краевого Фонда капремонта внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ в многоквартирном доме. Это стало поводом для возбуждения в отношении их уголовного дела.