В Перми мать двоих детей скончалась в кабинете гинеколога во время посещения врача

59.RU: пермского гинеколога обвинили в смерти 36-летней пациентки

Анастасия Сюзева скончалась прямо во время посещения гинеколога (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми судят гинеколога Наталью Голых, которую обвинили в смерти пациентки. Инцидент произошел в 2023 году. По словам журналистов, 36-летняя мать двоих детей Анастасия Сюзева обратилась к медику, чтобы удалить внутриматочную спираль. Во время процедуры врач повредила часть конструкции и предложила пациентке лечь в стационар, но Анастасия отказалась. Тогда гинеколог назначила женщине повторный прием, во время которого допустила ошибку при введении обезболивающего.

«Как следует из обвинения, для анестезии врач использовала лидокаин. Вместо двухпроцентного раствора она ввела пациентке десятипроцентный. Из-за неправильной дозировки у Анастасии началась токсическая реакция, наступили экзотоксический шок (состояние при высоких дозах отравляющего вещества) и полиорганная недостаточность. Пациентка скончалась прямо в кабинете врача через непродолжительное время после введения анестезии», — приводит детали судебного разбирательства 59.RU.

Судмедэкспертиза также показала, что у Анастасии случился отек легкого и головного мозга. По словам гособвинителя, врач не имела умысла на причинение смерти. При этом она обладала профессиональным опытом и понимала все негативные последствия и риски для жизни и здоровья пациентки. На суде Наталья Голых полностью признала свою вину. Судебное разбирательство будет продолжено.