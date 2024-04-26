Махонин и Соснин в майские праздники ищут время для семьи

27 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин в каникулы будет работать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин майские праздники проведут за рабочими вопросами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах главы региона и администрации губернатора. «Дмитрий Махонин в майские праздники будет работать в регионе. Возможно, вместе с семьей по давней традиции съездит навестить маму в Рябинино», — отметили в пресс-службе Махонина. Эдуард Соснин в «длинные выходные» обещает уделить максимум времени семье. В обычные рабочие будни в силу занятости это у него получается редко. Но, поскольку у главы города, выходных в привычном смысле этого слова не бывает, Соснин будет контролировать рабочие процессы в городе. «Постараюсь выделить хотя бы день для того, чтобы куда-то выбраться с близкими. Обещал детям», — приводит слова главы Перми пресс-служба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин майские праздники проведут за рабочими вопросами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах главы региона и администрации губернатора. «Дмитрий Махонин в майские праздники будет работать в регионе. Возможно, вместе с семьей по давней традиции съездит навестить маму в Рябинино», — отметили в пресс-службе Махонина. Эдуард Соснин в «длинные выходные» обещает уделить максимум времени семье. В обычные рабочие будни в силу занятости это у него получается редко. Но, поскольку у главы города, выходных в привычном смысле этого слова не бывает, Соснин будет контролировать рабочие процессы в городе. «Постараюсь выделить хотя бы день для того, чтобы куда-то выбраться с близкими. Обещал детям», — приводит слова главы Перми пресс-служба.