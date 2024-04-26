26 апреля 2024

Пермяков зовут работать на оборонном заводе «Ростеха» за зарплату в 150 тысяч рублей

Уфимское АО «Гидравлика» ищет в Пермском крае рабочих на зарплату в 150 000 руб
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на ЧКПЗ у Валерия Гартунга. Челябинск, станок, шлифовщик, предприятие, рабочий, производство, проивзодство
В обязанности сотрудников «Гидравлики» входит шлифование деталей повышенной сложности Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу на АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», входящее в состав Госкорпорации «Ростех». На оборонном заводе открыта вакансия шлифовщика, которому обещают заработную плату от 150 тысяч рублей. Иногородним также предоставляют жилье.

«Вакансия для жителей Пермского края. Ведущее в области машиностроения уфимское предприятие „Гидравлика“ приглашает на работу шлифовщика. Работать предстоит на предприятии ОПК с официальным трудоустройством и жильем для иногородних. Выдаем абонемент в бассейн. Уровень заработной платы — от 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Одним из требований к сотруднику является умение читать чертежи. В обязанности также входит выполнение шлифовальных операций на деталях повышенной сложности из нержавейки, титана и алюминия. Предприятие «Гидравлика» находится в Уфе и занимается разработкой и производством комплектующих и агрегатов для авиации, а также ракетно-космической и оборонной техники. Предприятие входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех».

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают переехать в Санкт-Петербург и трудиться там на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины». Заводу требуются слесари, которым готовы платить зарплату до 120 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу на АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», входящее в состав Госкорпорации «Ростех». На оборонном заводе открыта вакансия шлифовщика, которому обещают заработную плату от 150 тысяч рублей. Иногородним также предоставляют жилье. «Вакансия для жителей Пермского края. Ведущее в области машиностроения уфимское предприятие „Гидравлика“ приглашает на работу шлифовщика. Работать предстоит на предприятии ОПК с официальным трудоустройством и жильем для иногородних. Выдаем абонемент в бассейн. Уровень заработной платы — от 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Одним из требований к сотруднику является умение читать чертежи. В обязанности также входит выполнение шлифовальных операций на деталях повышенной сложности из нержавейки, титана и алюминия. Предприятие «Гидравлика» находится в Уфе и занимается разработкой и производством комплектующих и агрегатов для авиации, а также ракетно-космической и оборонной техники. Предприятие входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают переехать в Санкт-Петербург и трудиться там на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины». Заводу требуются слесари, которым готовы платить зарплату до 120 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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