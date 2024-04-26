Пермяки массово отказываются покупать дачи

В Пермском крае упал спрос на покупку дач на 40%

27 апреля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Пермяки перестали интересоваться покупкой дач Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края стали реже интересоваться покупкой загородного жилья. В марте и апреле 2024 года спрос на дачи снизился почти на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин. «По итогам первых двух месяцев весны 2024 года спрос на загородные объекты в регионе снизился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего — на таунхаусы (-44%). Интерес к приобретению коттеджей снизился на 39,5%, дач — на 38,3%, а спрос на дома уменьшился менее заметно — на 24%», — рассказал Сергей Еремкин. Он добавил, что пермяки также стали меньше интересоваться покупкой земельных участков. Спрос на них сократился на 8,4%. Одной из причин стало резкое подорожание загородных объектов недвижимости. Так в крае дачи, дома и коттеджи выросли в цене на 40%, а земельные участки на 14,3%. Кроме этого сократилось предложение. Количество объявлений о продаже загородного жилья в Пермском крае весной 2024 года стало меньше на 8,5% по сравнению с весной прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края стали реже интересоваться покупкой загородного жилья. В марте и апреле 2024 года спрос на дачи снизился почти на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин. «По итогам первых двух месяцев весны 2024 года спрос на загородные объекты в регионе снизился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего — на таунхаусы (-44%). Интерес к приобретению коттеджей снизился на 39,5%, дач — на 38,3%, а спрос на дома уменьшился менее заметно — на 24%», — рассказал Сергей Еремкин. Он добавил, что пермяки также стали меньше интересоваться покупкой земельных участков. Спрос на них сократился на 8,4%. Одной из причин стало резкое подорожание загородных объектов недвижимости. Так в крае дачи, дома и коттеджи выросли в цене на 40%, а земельные участки на 14,3%. Кроме этого сократилось предложение. Количество объявлений о продаже загородного жилья в Пермском крае весной 2024 года стало меньше на 8,5% по сравнению с весной прошлого года.