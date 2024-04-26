26 апреля 2024

Пермяки массово отказываются покупать дачи

В Пермском крае упал спрос на покупку дач на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дачного сезона. СНТ Заозерное. Пермь, дачные участки, снт, огород весной, дачи, весна на даче
Пермяки перестали интересоваться покупкой дач Фото:

Жители Пермского края стали реже интересоваться покупкой загородного жилья. В марте и апреле 2024 года спрос на дачи снизился почти на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин.

«По итогам первых двух месяцев весны 2024 года спрос на загородные объекты в регионе снизился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего — на таунхаусы (-44%). Интерес к приобретению коттеджей снизился на 39,5%, дач — на 38,3%, а спрос на дома уменьшился менее заметно — на 24%», — рассказал Сергей Еремкин.

Он добавил, что пермяки также стали меньше интересоваться покупкой земельных участков. Спрос на них сократился на 8,4%. Одной из причин стало резкое подорожание загородных объектов недвижимости. Так в крае дачи, дома и коттеджи выросли в цене на 40%, а земельные участки на 14,3%. Кроме этого сократилось предложение. Количество объявлений о продаже загородного жилья в Пермском крае весной 2024 года стало меньше на 8,5% по сравнению с весной прошлого года.

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Жители Пермского края стали реже интересоваться покупкой загородного жилья. В марте и апреле 2024 года спрос на дачи снизился почти на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин. «По итогам первых двух месяцев весны 2024 года спрос на загородные объекты в регионе снизился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего — на таунхаусы (-44%). Интерес к приобретению коттеджей снизился на 39,5%, дач — на 38,3%, а спрос на дома уменьшился менее заметно — на 24%», — рассказал Сергей Еремкин. Он добавил, что пермяки также стали меньше интересоваться покупкой земельных участков. Спрос на них сократился на 8,4%. Одной из причин стало резкое подорожание загородных объектов недвижимости. Так в крае дачи, дома и коттеджи выросли в цене на 40%, а земельные участки на 14,3%. Кроме этого сократилось предложение. Количество объявлений о продаже загородного жилья в Пермском крае весной 2024 года стало меньше на 8,5% по сравнению с весной прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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