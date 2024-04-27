Глава Чернушки взял себе в замы бывшего следователя

Бывший следователь Андрей Максимов стал заместителем главы Чернушки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Евгением Мордовиным. Екатеринбург, руки
Андрей Максимов будет курировать в администрации Чернушки вопросы общественной безопасности Фото:

Бывший адвокат и следователь Андрей Максимов назначен на должность заместителя главы Чернушинского городского округа Пермского края. Информация размещена на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На должность заместителя главы администрации Чернушинского городского округа по управлению ресурсами и общественной безопасности назначен Андрей Максимов. Он сменил на этом посту Эрика Николаева», — сообщают власти Чернушки.

Ранее Максимов работал адвокатом Адвокатской палаты Пермского края. Также он занимал должность замруководителя Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Прикамью. Трудовая деятельность Максимова связана и с Уинским округом (ранее — районом), где он работал в местной прокуратуре и в администрации в должности юриста.

Год назад в Чернушинском округе сменился глава. Место Михаила Шестакова, занимавшего пост с 2007 года, занял Артем Трушков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший адвокат и следователь Андрей Максимов назначен на должность заместителя главы Чернушинского городского округа Пермского края. Информация размещена на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «На должность заместителя главы администрации Чернушинского городского округа по управлению ресурсами и общественной безопасности назначен Андрей Максимов. Он сменил на этом посту Эрика Николаева», — сообщают власти Чернушки. Ранее Максимов работал адвокатом Адвокатской палаты Пермского края. Также он занимал должность замруководителя Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Прикамью. Трудовая деятельность Максимова связана и с Уинским округом (ранее — районом), где он работал в местной прокуратуре и в администрации в должности юриста. Год назад в Чернушинском округе сменился глава. Место Михаила Шестакова, занимавшего пост с 2007 года, занял Артем Трушков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...