Глава Чернушки взял себе в замы бывшего следователя

Бывший следователь Андрей Максимов стал заместителем главы Чернушки

27 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Андрей Максимов будет курировать в администрации Чернушки вопросы общественной безопасности Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший адвокат и следователь Андрей Максимов назначен на должность заместителя главы Чернушинского городского округа Пермского края. Информация размещена на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «На должность заместителя главы администрации Чернушинского городского округа по управлению ресурсами и общественной безопасности назначен Андрей Максимов. Он сменил на этом посту Эрика Николаева», — сообщают власти Чернушки. Ранее Максимов работал адвокатом Адвокатской палаты Пермского края. Также он занимал должность замруководителя Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Прикамью. Трудовая деятельность Максимова связана и с Уинским округом (ранее — районом), где он работал в местной прокуратуре и в администрации в должности юриста. Год назад в Чернушинском округе сменился глава. Место Михаила Шестакова, занимавшего пост с 2007 года, занял Артем Трушков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат и следователь Андрей Максимов назначен на должность заместителя главы Чернушинского городского округа Пермского края. Информация размещена на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «На должность заместителя главы администрации Чернушинского городского округа по управлению ресурсами и общественной безопасности назначен Андрей Максимов. Он сменил на этом посту Эрика Николаева», — сообщают власти Чернушки. Ранее Максимов работал адвокатом Адвокатской палаты Пермского края. Также он занимал должность замруководителя Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Прикамью. Трудовая деятельность Максимова связана и с Уинским округом (ранее — районом), где он работал в местной прокуратуре и в администрации в должности юриста. Год назад в Чернушинском округе сменился глава. Место Михаила Шестакова, занимавшего пост с 2007 года, занял Артем Трушков.