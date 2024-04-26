Пермячка недовольна видом из окна
Жительница Перми недовольна тем, что ее соседка ходит по квартире голой. Женщина просит защитить ее двух сыновей-подростков от подобного зрелища. Фотографию вида из окна она опубликовала в сообществе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Kтo cдaет комнатy нa ул. Ленинa? Я будy вызывaть полицию! Девyшка xoдит гoлышом, а у меня двa cына неcoвершеннoлетниx», — возмущается автор поста.
Пользователи соцсети с юмором отнеслись к гневу матери двоих сыновей. Кто-то предложил женщине повесить шторы, другие написали, что сами бы с удовольствием жили с таким видом из окна.
Вид из окна пожаловавшейся пермячки
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