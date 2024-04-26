Пермячка просит защитить ее сыновей от голой соседки. Фото

27 апреля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Пермячка недовольна видом из окна Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Перми недовольна тем, что ее соседка ходит по квартире голой. Женщина просит защитить ее двух сыновей-подростков от подобного зрелища. Фотографию вида из окна она опубликовала в сообществе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Kтo cдaет комнатy нa ул. Ленинa? Я будy вызывaть полицию! Девyшка xoдит гoлышом, а у меня двa cына неcoвершеннoлетниx», — возмущается автор поста. Пользователи соцсети с юмором отнеслись к гневу матери двоих сыновей. Кто-то предложил женщине повесить шторы, другие написали, что сами бы с удовольствием жили с таким видом из окна. Вид из окна пожаловавшейся пермячки паблик «ЧП Пермь», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми недовольна тем, что ее соседка ходит по квартире голой. Женщина просит защитить ее двух сыновей-подростков от подобного зрелища. Фотографию вида из окна она опубликовала в сообществе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Kтo cдaет комнатy нa ул. Ленинa? Я будy вызывaть полицию! Девyшка xoдит гoлышом, а у меня двa cына неcoвершеннoлетниx», — возмущается автор поста. Пользователи соцсети с юмором отнеслись к гневу матери двоих сыновей. Кто-то предложил женщине повесить шторы, другие написали, что сами бы с удовольствием жили с таким видом из окна.