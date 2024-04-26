26 апреля 2024

Пермячка просит защитить ее сыновей от голой соседки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка недовольна видом из окна Фото:

Жительница Перми недовольна тем, что ее соседка ходит по квартире голой. Женщина просит защитить ее двух сыновей-подростков от подобного зрелища. Фотографию вида из окна она опубликовала в сообществе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Kтo cдaет комнатy нa ул. Ленинa? Я будy вызывaть полицию! Девyшка xoдит гoлышом, а у меня двa cына неcoвершеннoлетниx», — возмущается автор поста.

Пользователи соцсети с юмором отнеслись к гневу матери двоих сыновей. Кто-то предложил женщине повесить шторы, другие написали, что сами бы с удовольствием жили с таким видом из окна.

Вид из окна пожаловавшейся пермячки
Вид из окна пожаловавшейся пермячки
Фото:

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Жительница Перми недовольна тем, что ее соседка ходит по квартире голой. Женщина просит защитить ее двух сыновей-подростков от подобного зрелища. Фотографию вида из окна она опубликовала в сообществе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Kтo cдaет комнатy нa ул. Ленинa? Я будy вызывaть полицию! Девyшка xoдит гoлышом, а у меня двa cына неcoвершеннoлетниx», — возмущается автор поста. Пользователи соцсети с юмором отнеслись к гневу матери двоих сыновей. Кто-то предложил женщине повесить шторы, другие написали, что сами бы с удовольствием жили с таким видом из окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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