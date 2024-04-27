Санатории в Перми на майские праздники предлагают спа-туры и необычные экскурсии

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, сланцы, отдых, бассейн
В санаториях будут работать бассейны Фото:

Санатории Пермского края на майские праздники предлагают разнообразную программу мероприятий. В некоторых здравницах уже нет мест, например, в «Демидково». На каких курортах еще есть свободные номера, и как там можно отдохнуть — в подборке URA.RU.

Спа-туры

Санаторий «Ключи» предлагает в майские праздники отдохнуть от городской суеты и отправиться в спа-тур. Гости курорта могут поплавать в бассейне, попить фиточай или кислородный коктейль, позаниматься в тренажерном зале. Также в путевку входит сеанс массажа, ароматерапии и посещение спелеокамеры, но только при наличии санаторно-курортной карты. Срок таких путевок обычно от двух до пяти дней. Кроме этого, в санатории пройдут концерты в честь 1 и 9 мая, сообщили URA.RU в администрации курорта.

Стоимость путевок на двоих на три дня: от 28,8 тысячи рублей.

Экскурсии к бобрам и маралам

Пантоцентр «Оленья застава» проведет необычные экскурсии в «Бобровый город». Гостям покажут, как бобры строят плотины. Уникальность мероприятия в том, что такую экскурсию проводят только в начале мая. Также желающие могут посетить мараловодческую ферму. Все эти мероприятия, а также анимация для детей и музыкальные вечера для взрослых, включены в стоимость путевок. Оздоровительные программы на основе пантов марала, которыми славится курорт, делают только за отдельную плату, сообщается в социальных сетях пантоцентра.

Стоимость путевок на двоих на три дня: от 26,5 тысячи рублей.

Экологические акции и праздничное шествие

На курорте «Усть-Качка» 1 мая устроят праздничное шествие, которое возглавит товарищ Ленин на броневике. Затем детей и взрослых ждут концерты. В честь 9 мая на курорте выступит Кадетский корпус, также на территории проведут акцию «Бессмертный полк» и парад Победы. Кроме этого, гости санатория смогут принять участие в традиционной экологический акции по посадке деревьев. Участие в мероприятиях включено в стоимость путевки выходного дня, а лечение — нет, так как оно предоставляется только при проживании от семи дней, сказано на сайте курорта.

Стоимость путевок на двоих на три дня: от 33,7 тысячи рублей.

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Санатории Пермского края на майские праздники предлагают разнообразную программу мероприятий. В некоторых здравницах уже нет мест, например, в «Демидково». На каких курортах еще есть свободные номера, и как там можно отдохнуть — в подборке URA.RU. Санаторий «Ключи» предлагает в майские праздники отдохнуть от городской суеты и отправиться в спа-тур. Гости курорта могут поплавать в бассейне, попить фиточай или кислородный коктейль, позаниматься в тренажерном зале. Также в путевку входит сеанс массажа, ароматерапии и посещение спелеокамеры, но только при наличии санаторно-курортной карты. Срок таких путевок обычно от двух до пяти дней. Кроме этого, в санатории пройдут концерты в честь 1 и 9 мая, сообщили URA.RU в администрации курорта. Стоимость путевок на двоих на три дня: от 28,8 тысячи рублей. Пантоцентр «Оленья застава» проведет необычные экскурсии в «Бобровый город». Гостям покажут, как бобры строят плотины. Уникальность мероприятия в том, что такую экскурсию проводят только в начале мая. Также желающие могут посетить мараловодческую ферму. Все эти мероприятия, а также анимация для детей и музыкальные вечера для взрослых, включены в стоимость путевок. Оздоровительные программы на основе пантов марала, которыми славится курорт, делают только за отдельную плату, сообщается в социальных сетях пантоцентра. Стоимость путевок на двоих на три дня: от 26,5 тысячи рублей. На курорте «Усть-Качка» 1 мая устроят праздничное шествие, которое возглавит товарищ Ленин на броневике. Затем детей и взрослых ждут концерты. В честь 9 мая на курорте выступит Кадетский корпус, также на территории проведут акцию «Бессмертный полк» и парад Победы. Кроме этого, гости санатория смогут принять участие в традиционной экологический акции по посадке деревьев. Участие в мероприятиях включено в стоимость путевки выходного дня, а лечение — нет, так как оно предоставляется только при проживании от семи дней, сказано на сайте курорта. Стоимость путевок на двоих на три дня: от 33,7 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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