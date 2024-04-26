Фермер из Чайковского покорила Махонина клубничным проектом

27 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Впечатленный выступлением Махонин намерен сам поехать на ферму Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оказать всю возможную госпомощь семье Глуховых из Чайковского, которые занимающая выращиванием клубники и ее саженцев. На заседании правительства 27 апреля, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», выступила основатель проекта, Анна Глухова. За пять лет с двух грядок клубники фермерам удалось нарастить посадки до четырех полей, в том числе, при помощи господдержки. Махонин решил съездить в Чайковский сам. «Мне бы хотелось, чтобы мы максимально поддерживали такие инициативы. Мы давно говорим, о том, как нам хочется найти таких предпринимателей, которые бы превращали фермы в производственные холдинги. Прошу посмотреть, чем еще мы можем помочь, чтобы из малого бизнеса проект перерос в средний, а потом и в крупный», — отметил Дмитрий Махонин. Он также намерен лично съездить на производство. «Когда у нас первый урожай клубники? В июне? А мы не хотим в июне съездить в Чайковский? Давайте съездим и поговорим», — заявил Махонин. Производство клубники у Глуховых — полностью автоматизированное. Полгода назад они начали продавать товары на Wildberries. И вышли в топ за три недели без рекламы. Дело в том, что чайковцы вырастили саженцы раньше, чем южные регионы России. В апреле они продали там товаров на 2 млн рублей, в марте — на 1,2 млн рублей. В мае хотят получить больше 4 млн рублей. В ближайшие годы хотят выйти на все маркетплейсы. Сейчас Глуховы добавили в производственную линейку цветы и плодово-ягодные деревья. «Как правильно? Виктория или клубника? На самом деле правильно — земляника садовая крупноплодная», — раскрыла секрет Анна Глухова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оказать всю возможную госпомощь семье Глуховых из Чайковского, которые занимающая выращиванием клубники и ее саженцев. На заседании правительства 27 апреля, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», выступила основатель проекта, Анна Глухова. За пять лет с двух грядок клубники фермерам удалось нарастить посадки до четырех полей, в том числе, при помощи господдержки. Махонин решил съездить в Чайковский сам. «Мне бы хотелось, чтобы мы максимально поддерживали такие инициативы. Мы давно говорим, о том, как нам хочется найти таких предпринимателей, которые бы превращали фермы в производственные холдинги. Прошу посмотреть, чем еще мы можем помочь, чтобы из малого бизнеса проект перерос в средний, а потом и в крупный», — отметил Дмитрий Махонин. Он также намерен лично съездить на производство. «Когда у нас первый урожай клубники? В июне? А мы не хотим в июне съездить в Чайковский? Давайте съездим и поговорим», — заявил Махонин. Производство клубники у Глуховых — полностью автоматизированное. Полгода назад они начали продавать товары на Wildberries. И вышли в топ за три недели без рекламы. Дело в том, что чайковцы вырастили саженцы раньше, чем южные регионы России. В апреле они продали там товаров на 2 млн рублей, в марте — на 1,2 млн рублей. В мае хотят получить больше 4 млн рублей. В ближайшие годы хотят выйти на все маркетплейсы. Сейчас Глуховы добавили в производственную линейку цветы и плодово-ягодные деревья. «Как правильно? Виктория или клубника? На самом деле правильно — земляника садовая крупноплодная», — раскрыла секрет Анна Глухова.