В Перми полицейские задержали даму с собачкой. Видео

27 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Покупки на чужую банковскую карту женщина совершала вместе со своей собачкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми полиция задержала местную жительницу, когда та возвращалась с прогулки со своей собакой. Женщину заподозрили в краже денег с чужой банковской карты. Как указано на сайте ГУ МВД по Прикамью, горожанка нашла ее на улице и пошла тратить деньги в продуктовом магазине. Сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 1 (дислокация Дзержинский район) выяснили, что покупка с карты совершалась в продуктовом магазине на улице Овчинникова. «Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастна женщина, которая совершала покупки в торговой точке с собакой. В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая пермячка 1977 года рождения. Горожанку задержали возле ее дома, когда та возвращалась с прогулки со своим питомцем», — говорится на сайте полицейского главка. Об утере банковской карты в полицию сообщила 39-летняя жительница. Она пояснила, что отправила дочь в магазин за продуктами, но когда та вернулась домой, то сообщила матери, что потеряла карту. Через некоторое время на телефон потерпевшей стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств. Сумма ущерба составила более 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ), расследование продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми полиция задержала местную жительницу, когда та возвращалась с прогулки со своей собакой. Женщину заподозрили в краже денег с чужой банковской карты. Как указано на сайте ГУ МВД по Прикамью, горожанка нашла ее на улице и пошла тратить деньги в продуктовом магазине. Сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 1 (дислокация Дзержинский район) выяснили, что покупка с карты совершалась в продуктовом магазине на улице Овчинникова. «Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастна женщина, которая совершала покупки в торговой точке с собакой. В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая пермячка 1977 года рождения. Горожанку задержали возле ее дома, когда та возвращалась с прогулки со своим питомцем», — говорится на сайте полицейского главка. Об утере банковской карты в полицию сообщила 39-летняя жительница. Она пояснила, что отправила дочь в магазин за продуктами, но когда та вернулась домой, то сообщила матери, что потеряла карту. Через некоторое время на телефон потерпевшей стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств. Сумма ущерба составила более 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ), расследование продолжается.