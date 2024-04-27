Губернатор Махонин отменил в Кишертском округе ограничения, которые действовали с января

В Кишертском округе отменен карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
Карантин действовал с января 2024 года Фото:

В Кишертском муниципальном округе Пермского края отменен карантин по бешенству животных, который действовал с января этого года. Об этом говорится в указе, который 27 апреля подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте правительства края.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа Пермского края», — сказано в документе. Карантин по бешенству животных вводился с 10 января. Зараженное животное было обнаружено в одном из домов в селе Медведево.

На период карантина запрещался ввоз и вывоз в село животных, восприимчивых к бешенству. Кроме того действовало ограничение на проведение сельхозярмарок и других мероприятий с участием животных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кишертском муниципальном округе Пермского края отменен карантин по бешенству животных, который действовал с января этого года. Об этом говорится в указе, который 27 апреля подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте правительства края. «Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа Пермского края», — сказано в документе. Карантин по бешенству животных вводился с 10 января. Зараженное животное было обнаружено в одном из домов в селе Медведево. На период карантина запрещался ввоз и вывоз в село животных, восприимчивых к бешенству. Кроме того действовало ограничение на проведение сельхозярмарок и других мероприятий с участием животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...