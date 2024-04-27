Губернатор Махонин отменил в Кишертском округе ограничения, которые действовали с января

В Кишертском округе отменен карантин по бешенству

27 апреля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Карантин действовал с января 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кишертском муниципальном округе Пермского края отменен карантин по бешенству животных, который действовал с января этого года. Об этом говорится в указе, который 27 апреля подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте правительства края. «Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа Пермского края», — сказано в документе. Карантин по бешенству животных вводился с 10 января. Зараженное животное было обнаружено в одном из домов в селе Медведево. На период карантина запрещался ввоз и вывоз в село животных, восприимчивых к бешенству. Кроме того действовало ограничение на проведение сельхозярмарок и других мероприятий с участием животных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кишертском муниципальном округе Пермского края отменен карантин по бешенству животных, который действовал с января этого года. Об этом говорится в указе, который 27 апреля подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте правительства края. «Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Кишертского муниципального округа Пермского края», — сказано в документе. Карантин по бешенству животных вводился с 10 января. Зараженное животное было обнаружено в одном из домов в селе Медведево. На период карантина запрещался ввоз и вывоз в село животных, восприимчивых к бешенству. Кроме того действовало ограничение на проведение сельхозярмарок и других мероприятий с участием животных.