Суд поставил точку в деле о банде пермских лжегазовиков

Участников банды лжегазовиков, обманувших 300 пермяков, приговорили к колонии

27 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Все фигуранты уголовного дела получили реальные сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми оглашен приговор участникам банды лжегазовиков, которые похитили у сотен жителей Прикамья более 1 млн рублей. Суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными в мошенничестве и назначил реальные сроки, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьмерых жителей региона. Они признаны виновными ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. Также виновные обязаны возместить потерпевшим материальный вред. Преступная группа осуществляла деятельность не территории всего региона в 2018—2019 годах. Для этого один из соучастников зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Жертвами мошенников, преимущественно, становились пенсионеры. Осужденные проводили поквартирные обходы. Представляясь сотрудниками газовой службы, они предлагали пермякам приобрести установить новое оборудование по цене, значительно выше рыночной. Злоумышленникам удалось обмануть 307 жителей Перми и Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми оглашен приговор участникам банды лжегазовиков, которые похитили у сотен жителей Прикамья более 1 млн рублей. Суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными в мошенничестве и назначил реальные сроки, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьмерых жителей региона. Они признаны виновными ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. Также виновные обязаны возместить потерпевшим материальный вред. Преступная группа осуществляла деятельность не территории всего региона в 2018—2019 годах. Для этого один из соучастников зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Жертвами мошенников, преимущественно, становились пенсионеры. Осужденные проводили поквартирные обходы. Представляясь сотрудниками газовой службы, они предлагали пермякам приобрести установить новое оборудование по цене, значительно выше рыночной. Злоумышленникам удалось обмануть 307 жителей Перми и Пермского края.