В Пермском крае умерла известный врач-терапевт

02 августа 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Врач-терапевт работала в сфере медицины более 40 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кудымкаре (Пермский край) ушла из жизни известный терапевт, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности больницы Коми-Пермяцкого округа Людмила Мухина. Медицине она посвятила более 40 лет. «Людмила Александровна была современным руководителем, новатором и всегда могла найти общий язык как с коллегами, так и с пациентами. Личный вклад Л.А. Мухиной сыграл большую роль в становлении современного коллектива больницы Коми-Пермяцкого округа», — сообщает telegram-канал министерства здравоохранения Пермского края. Уточняется, что Людмила Мухина в 1981 году закончила интернатуру по терапии на базе Коми-Пермяцкой окружной больницы, где и начала работать врачом-терапевтом. После этот 20 лет жизни посвятила работе в окружном физкультурном диспансере в должности специалиста по лечебной физкультуре. С 2006 по 2021 год Мухина трудилась в больнице Коми-Пермяцкого округа в должности заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности. Прощание пройдет 3 августа с 12.00 до 14.00 в фойе врачебно-физкультурного диспансера Кудымкара по адресу ул. Ленина, 22.

В Кудымкаре (Пермский край) ушла из жизни известный терапевт, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности больницы Коми-Пермяцкого округа Людмила Мухина. Медицине она посвятила более 40 лет. «Людмила Александровна была современным руководителем, новатором и всегда могла найти общий язык как с коллегами, так и с пациентами. Личный вклад Л.А. Мухиной сыграл большую роль в становлении современного коллектива больницы Коми-Пермяцкого округа», — сообщает telegram-канал министерства здравоохранения Пермского края. Уточняется, что Людмила Мухина в 1981 году закончила интернатуру по терапии на базе Коми-Пермяцкой окружной больницы, где и начала работать врачом-терапевтом. После этот 20 лет жизни посвятила работе в окружном физкультурном диспансере в должности специалиста по лечебной физкультуре. С 2006 по 2021 год Мухина трудилась в больнице Коми-Пермяцкого округа в должности заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности. Прощание пройдет 3 августа с 12.00 до 14.00 в фойе врачебно-физкультурного диспансера Кудымкара по адресу ул. Ленина, 22.