Пермяки богатеют за счет продаж на KazanExpress

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Пермяки активно осваивают площадки интернет-продаж Фото:

Пермяки активно зарабатывают на маркетплейсах. В том числе — на KazanExpress. Всего на платформе зарегистрировано 219 продавцов из Пермского края. Свежими данными поделились в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Пермском крае.

«KazanExpress раскрыл данные по пермским селлерам. На первом месте по числу продаж за четыре месяца (более 155 тысяч продаж) оказался ИП Вейт И.Л., который продает аксессуары и комплектующие для смартфонов — защитные стекла и пленки, чехлы для телефонов и наушников, запчасти. У предпринимателя на площадке 15 магазинов», — рассказали telegram-канале центра «Мой бизнес».

На втором месте — ИП Коковин В.В. Он совершил более 38 тысяч продаж за четыре месяца. Больше всего у предпринимателя покупали товары для маникюра — топы, базы, гель-лаки и украшения — серьги, броши, браслеты и подвески.

Замкнула топ-3 лидеров продаж ИП Закирова Г.М (24 тысячи продаж). В двух магазинах продавца представлены сельхоз товары. Больше всего пользовались спросом семена перца халапеньо и редиса, удобрения и препараты для защиты от вредителей.

Ранее URA.RU выкладывало подобные данные с площадки Wildberries. За первые шесть месяцев 2022 года пермяки заработали на этом маркетплейсе 13 миллионов рублей.

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Пермяки активно зарабатывают на маркетплейсах. В том числе — на KazanExpress. Всего на платформе зарегистрировано 219 продавцов из Пермского края. Свежими данными поделились в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Пермском крае. «KazanExpress раскрыл данные по пермским селлерам. На первом месте по числу продаж за четыре месяца (более 155 тысяч продаж) оказался ИП Вейт И.Л., который продает аксессуары и комплектующие для смартфонов — защитные стекла и пленки, чехлы для телефонов и наушников, запчасти. У предпринимателя на площадке 15 магазинов», — рассказали telegram-канале центра «Мой бизнес». На втором месте — ИП Коковин В.В. Он совершил более 38 тысяч продаж за четыре месяца. Больше всего у предпринимателя покупали товары для маникюра — топы, базы, гель-лаки и украшения — серьги, броши, браслеты и подвески. Замкнула топ-3 лидеров продаж ИП Закирова Г.М (24 тысячи продаж). В двух магазинах продавца представлены сельхоз товары. Больше всего пользовались спросом семена перца халапеньо и редиса, удобрения и препараты для защиты от вредителей. Ранее URA.RU выкладывало подобные данные с площадки Wildberries. За первые шесть месяцев 2022 года пермяки заработали на этом маркетплейсе 13 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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