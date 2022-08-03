На трассе М5 в Челябинской области загорелся бензовоз. Фото, видео

03 августа 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Возле города Сим Челябинской области 3 августа загорелась грузовая фура. ДТП произошло на федеральной трассе М5, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Очевидцы пишут, что горел бензовоз. «Бензовоз горел. Загоревшую фуру потушили. Затруднений в движении на трассе нет, поток идет в рабочем режиме», — сообщают очевидцы на странице «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». По данным ГУ МЧС по региону, возгорание кабины грузового автомобиля произошло в Ашинском муниципальном районе на 1591 км трассы «М-5 Урал». Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники. Данных о пострадавших нет. Пламя охватило часть бензовоза Regina Kozhevnikova, «Трасса М5 Уфа — Челябинск», «ВКонтакте».

Возле города Сим Челябинской области 3 августа загорелась грузовая фура. ДТП произошло на федеральной трассе М5, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Очевидцы пишут, что горел бензовоз. «Бензовоз горел. Загоревшую фуру потушили. Затруднений в движении на трассе нет, поток идет в рабочем режиме», — сообщают очевидцы на странице «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». По данным ГУ МЧС по региону, возгорание кабины грузового автомобиля произошло в Ашинском муниципальном районе на 1591 км трассы «М-5 Урал». Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники. Данных о пострадавших нет.