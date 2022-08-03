На трассе М5 в Челябинской области загорелся бензовоз. Фото, видео

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Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники (фото из архива) Фото:

Возле города Сим Челябинской области 3 августа загорелась грузовая фура. ДТП произошло на федеральной трассе М5, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Очевидцы пишут, что горел бензовоз.

«Бензовоз горел. Загоревшую фуру потушили. Затруднений в движении на трассе нет, поток идет в рабочем режиме», — сообщают очевидцы на странице «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ГУ МЧС по региону, возгорание кабины грузового автомобиля произошло в Ашинском муниципальном районе на 1591 км трассы «М-5 Урал». Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники. Данных о пострадавших нет.

Пламя охватило часть бензовоза

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Возле города Сим Челябинской области 3 августа загорелась грузовая фура. ДТП произошло на федеральной трассе М5, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Очевидцы пишут, что горел бензовоз. «Бензовоз горел. Загоревшую фуру потушили. Затруднений в движении на трассе нет, поток идет в рабочем режиме», — сообщают очевидцы на странице «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». По данным ГУ МЧС по региону, возгорание кабины грузового автомобиля произошло в Ашинском муниципальном районе на 1591 км трассы «М-5 Урал». Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники. Данных о пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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