Возле города Сим Челябинской области 3 августа загорелась грузовая фура. ДТП произошло на федеральной трассе М5, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Очевидцы пишут, что горел бензовоз.
«Бензовоз горел. Загоревшую фуру потушили. Затруднений в движении на трассе нет, поток идет в рабочем режиме», — сообщают очевидцы на странице «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание кабины грузового автомобиля произошло в Ашинском муниципальном районе на 1591 км трассы «М-5 Урал». Для ликвидации возгорания было задействовано 10 человек и две единицы техники. Данных о пострадавших нет.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»