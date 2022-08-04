The Independent: Лиз Трасс рискует повторить судьбу Джонсона

Лиз Трасс повторяет ошибки Бориса Джонсона, пишет The Independent Фото: Официальный сайт президента Украины

Министр иностранных дел Великобритании и главный претендент на пост премьер-министра страны Лиз Трасс, нарушая правила министерского кодекса, повторяет ошибки бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Ее обвинили в том, что она не задекларировала в обязательном порядке ужин на 3000 фунтов за чужой счет.

«Мы недавно потеряли одного премьер-министра после того, как он нарушил правила и не смог сказать всю правду парламенту. Это было бы трагедией, если потенциальный премьер-министр сделал бы то же самое еще до того, как попасть на Даунинг-стрит», — сообщает газета The Independent слова экс-министра по Brexit Дэвида Дэвиса. Согласно министерскому кодексу Британии, парламентарии обязаны декларировать подарки, в том числе мероприятия и угощения, на сумму свыше 300 фунтов. Лиз Трасс не задекларировала ужин на 3000 фунтов за счет мультимиллионера Робина Берли.

Борис Джонсон, который сменил Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, решил покинуть свою должность главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это случилось на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на информацию о домогательствах с его стороны.

Ранее сообщалось, что британские пользователи высмеяли Лиз Трасс после ее оговорки о поддержке президента России. По мнению британцев, Трасс не место на посту премьера.