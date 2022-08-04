В Перми малышу-беженцу подарили гражданство и полицейскую машинку

Взрослые получили паспорта, а ребенок полицейскую машинку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Семьи из ЛНР и ДНР, вынужденные переехать в Пермь, приняли присягу на верность Российской Федерации. Взрослым вручили паспорта, а двухлетний малыш получил вместе с гражданством Конституцию РФ и модель полицейского автомобиля, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Среди новоиспеченных граждан Российской Федерации находился 2-летний малыш, который получил из рук сотрудников Управления по вопросам миграции свою личную Конституцию РФ, полицейскую машинку, значок и шарики. В его свидетельстве о рождении проставлена отметка в виде оттиска штампа о российском гражданстве», — сообщается на сайте пермского главка.

Всего гражданство России в этот день получили семь человек, вынужденных покинуть Донецкую и Луганскую Народные Республики. Они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина, защищать свободу и независимость страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

На территории ЛНР, ДНР и Украины с 24 февраля идет спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера. Главная ее цель — защита жителей от киевской агрессии.