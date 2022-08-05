05 августа 2022

Politico: военные Китая игнорируют военное командование США

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Военные чиновники КНР перестали отвечать на звонки американских коллег Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Военные чиновники Китая на протяжении недели не отвечают на звонки американских коллег из-за кризиса, вызванного визитом спикера Конгресса США на Тайвань. Об этом сообщает издания Politico.

«Высокопоставленные военные чиновники Китая не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — сообщает издание со ссылкой на трех источников, близких к военным США. Пресс-секретарь Пентагона Тодд Бресейл отметил, что связи с военным ведомством Китая необходимы во избежание «различных просчетов».

Визит высокопоставленной американской чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань резко обострил отношения США и Китая. Власти КНР заявили, что США нарушили «территориальную целостность» страны, так как Китай считает Тайвань своей исторической территорией. После визита Пелоси Китай начал военные учения вокруг Тайваня. В МИД КНР заявили, что страна примет «все необходимые контрмеры», сообщалось ранее. Ранее в Белом доме заявили, что определились с позицией по отношениям с Китаем.

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Военные чиновники Китая на протяжении недели не отвечают на звонки американских коллег из-за кризиса, вызванного визитом спикера Конгресса США на Тайвань. Об этом сообщает издания Politico. «Высокопоставленные военные чиновники Китая не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — сообщает издание со ссылкой на трех источников, близких к военным США. Пресс-секретарь Пентагона Тодд Бресейл отметил, что связи с военным ведомством Китая необходимы во избежание «различных просчетов». Визит высокопоставленной американской чиновницы Нэнси Пелоси на Тайвань резко обострил отношения США и Китая. Власти КНР заявили, что США нарушили «территориальную целостность» страны, так как Китай считает Тайвань своей исторической территорией. После визита Пелоси Китай начал военные учения вокруг Тайваня. В МИД КНР заявили, что страна примет «все необходимые контрмеры», сообщалось ранее. Ранее в Белом доме заявили, что определились с позицией по отношениям с Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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