В центре Перми повесят портреты бомжей

В Перми откроется уличная выставка про бомжей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми в сквере театра оперы и балета откроется выставка с портретами бездомных людей и историями их жизни. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». Открытие состоится 8 августа, в понедельник.

«Своими рассказами поделились подопечные центра помощи людям в беде „Территория передышки“. Мероприятие посетят и сами герои выставки. Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились», — пишет «Комсомолка».

Издание приводит слова организаторов, что все герои, несмотря на один объединяющий фактор — жизнь на улице очень разные, но при этом и «мало отличаются от обычных людей, тоже смеются, шутят и сопереживают». Организаторы также считают, что «не так уж важно, живет человек на улице или нет, главное — хочет ли он изменить ситуацию и есть ли рядом те, кто поддержит его в этом стремлении».