06 августа 2022
05 августа 2022

В центре Перми повесят портреты бомжей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бомж на помойке, помойка, бомжи, бездомные, контейнер для мусора
В Перми откроется уличная выставка про бомжей Фото:

В Перми в сквере театра оперы и балета откроется выставка с портретами бездомных людей и историями их жизни. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». Открытие состоится 8 августа, в понедельник.

«Своими рассказами поделились подопечные центра помощи людям в беде „Территория передышки“. Мероприятие посетят и сами герои выставки. Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились», — пишет «Комсомолка».

Издание приводит слова организаторов, что все герои, несмотря на один объединяющий фактор — жизнь на улице очень разные, но при этом и «мало отличаются от обычных людей, тоже смеются, шутят и сопереживают». Организаторы также считают, что «не так уж важно, живет человек на улице или нет, главное — хочет ли он изменить ситуацию и есть ли рядом те, кто поддержит его в этом стремлении».

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми в сквере театра оперы и балета откроется выставка с портретами бездомных людей и историями их жизни. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь». Открытие состоится 8 августа, в понедельник. «Своими рассказами поделились подопечные центра помощи людям в беде „Территория передышки“. Мероприятие посетят и сами герои выставки. Бездомные расскажут о том, почему они оказались на улице, что пережили и как с этим справились», — пишет «Комсомолка». Издание приводит слова организаторов, что все герои, несмотря на один объединяющий фактор — жизнь на улице очень разные, но при этом и «мало отличаются от обычных людей, тоже смеются, шутят и сопереживают». Организаторы также считают, что «не так уж важно, живет человек на улице или нет, главное — хочет ли он изменить ситуацию и есть ли рядом те, кто поддержит его в этом стремлении».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...