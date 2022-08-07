В здании аквапарка отключили электроэнергию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Посетители аквапарка в Магнитогорске (Челябинская область) пожаловались на отключение света в здании, из-за которого им пришлось закончить водные процедуры раньше времени и собираться домой в темноте. Об этом они написали в социальных сетях.

«Захотел поплавать два часа, купил билет в 19:00. По итогу вышел из бассейна в 20:25, так как заметил, что все освещение выключили и не работает ни один аттракцион. Подхожу к ящику, света нет, как в берлоге, и мой шкафчик открыт. В шкафчике были документы, деньги и ключи. Повезло, что не украли», — написал один из посетителей в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что он хотел узнать у администратора причину отключения электроэнергии. Однако в холле аквапарка, по его словам, в 20:45 рабочего персонала уже не было.

URA.RU связалось с аквапарком. Там сообщили, что выясняют причину отключения электроэнергии. Также, по словам администратора, шкафчик клиента не мог открыться из-за обесточивания помещений. В аквапарке предположили, что шкаф изначально был закрыт неправильно либо вообще не закрыт.