Фонтан высотой порядка шести метров сфотографировали очевидцы
Рядом с территорией аквапарка в Магнитогорске Челябинской области произошел порыв канализационной трубы, который привел к образованию высокого фонтана. Об этом сообщили в соцсетях.
«Аквапарк. Пробило канализацию», — сообщил анонимный пользователь сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
В комментариях пользователи с юмором отреагировали на данное сообщение, назвав фонтан «водопадом чудес», «картинкой с запахом» и «новым аттракционом аквапарка». Наиболее продвинутые участники сообщества потребовали в виде приложения к ароматам подсветку.
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