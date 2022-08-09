09 августа 2022

Возле аквапарка Магнитогорска забил фонтан канализации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по пожарно-прикладному спорту. Челябинск., водная феерия, фонтан
Фонтан высотой порядка шести метров сфотографировали очевидцы Фото:

Рядом с территорией аквапарка в Магнитогорске Челябинской области произошел порыв канализационной трубы, который привел к образованию высокого фонтана. Об этом сообщили в соцсетях.

«Аквапарк. Пробило канализацию», — сообщил анонимный пользователь сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В комментариях пользователи с юмором отреагировали на данное сообщение, назвав фонтан «водопадом чудес», «картинкой с запахом» и «новым аттракционом аквапарка». Наиболее продвинутые участники сообщества потребовали в виде приложения к ароматам подсветку.

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Рядом с территорией аквапарка в Магнитогорске Челябинской области произошел порыв канализационной трубы, который привел к образованию высокого фонтана. Об этом сообщили в соцсетях. «Аквапарк. Пробило канализацию», — сообщил анонимный пользователь сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». В комментариях пользователи с юмором отреагировали на данное сообщение, назвав фонтан «водопадом чудес», «картинкой с запахом» и «новым аттракционом аквапарка». Наиболее продвинутые участники сообщества потребовали в виде приложения к ароматам подсветку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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