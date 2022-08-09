Фонтан высотой порядка шести метров сфотографировали очевидцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом с территорией аквапарка в Магнитогорске Челябинской области произошел порыв канализационной трубы, который привел к образованию высокого фонтана. Об этом сообщили в соцсетях.

«Аквапарк. Пробило канализацию», — сообщил анонимный пользователь сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В комментариях пользователи с юмором отреагировали на данное сообщение, назвав фонтан «водопадом чудес», «картинкой с запахом» и «новым аттракционом аквапарка». Наиболее продвинутые участники сообщества потребовали в виде приложения к ароматам подсветку.